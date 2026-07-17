U-Bahn-Räuber schlägt mutige Helfer blutig

Brutaler Sittenverfall mitten am hellichten Tag! In der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße (Wien-Mariahilf) kam es gestern Nachmittag zu einem wilden Prügel-Drama. Ein junger Räuber ging auf einen kranken Mann los – und schlug danach unschuldige Helfer krankenhausreif!

Donnerstag, 16. Juli 2026, 15:30 Uhr: Auf dem Bahnsteig der bekannten U-Bahn-Station bricht plötzlich das totale Chaos aus. Fahrgäste schreien, Menschen weichen verängstigt zurück. Passanten wählen im Sekundentakt den Notruf, melden eine wilde Schlägerei. Sofort rasen mehrere Streifenwagen des Stadtpolizeikommandos Margareten zum Tatort!

Jagd auf rezeptpflichtige Medikamente

Als die Beamten auf den Bahnsteig stürmen, offenbart sich die ganze, feige Tat: Ein 19-jähriger Russe hatte es eiskalt auf einen schutzlosen 43-jährigen Mann abgesehen. Der Teenie versuchte mit aller Gewalt, dem Mann den Rucksack vom Rücken zu reißen!

Das traurige Motiv der Tat: In dem Rucksack befanden sich rezeptpflichtige Medikamente, die der 43-Jährige dringend für seinen eigenen Bedarf brauchte! Ein fieser Raub auf Kosten der Gesundheit!

Prügel-Attacke auf die Helden des Alltags

Doch der Räuber machte die Rechnung ohne die Zivilcourage in Wien! Zwei mutige Passanten beobachteten den feigen Angriff, fackelten nicht lange und stürmten dazwischen. Sie packten den Aggressor, um ihn von seinem Opfer zu trennen.

Da drehte der Teenie völlig durch!

Der 19-jährige Tatverdächtige ging wie ein wildes Tier auf die Retter los. Er feuerte brutale Faustschläge ab, attackierte die beiden mutigen Männer gezielt im Gesicht und verletzte sie heftig!

Handschellen-Konzert am Bahnsteig

Doch die Flucht misslang: Die herbeigeeilten Polizisten überwältigten den tobenden Schläger noch in der Station. Für ihn klickten an Ort und Stelle die Handschellen – vorläufige Festnahme!

Bei der polizeilichen Einvernahme gab es für den Prügel-Russen kein Entkommen mehr: Er legte ein umfassendes Geständnis ab. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Mitte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Für den Medikamenten-Jäger geht es jetzt wohl direkt ab hinter schwedische Gardinen.