Einbrecher rennt Polizei mit Kassenlade in die Arme!

Blitzer-Festnahme im 10. Bezirk! Ein mutmaßlicher Einbrecher glaubte wohl an das schnelle Geld vor Geschäftseröffnung. Doch er machte die Rechnung ohne eine mutige Angestellte und die blitzschnellen Wiener Einsatzkräfte!

Mittwoch, 15. Juli 2026, morgens um 08:00 Uhr: Eine Mitarbeiterin befindet sich vor den regulären Geschäftszeiten allein in einem Lokal in Favoriten. Plötzlich knackt und raschelt es im Raum – sie bemerkt eine fremde, zwielichtige Gestalt!

Flucht-Schreck & Sekunden-Alarm!

Die Frau reagiert goldrichtig: Sie gerät nicht in Panik, bringt sich sofort im Freien in Sicherheit und wählt die Notrufnummer der Polizei. Alarmstufe Rot für die Wiener Polizei!

Binnen Minuten jagen mehrere Streifenwagen zum Tatort. Die Polizisten fackeln nicht lange, riegeln das Gebäude von außen hermetisch ab. Kein Entkommen! Zwei Beamte ziehen ihre Dienstwaffen und dringen mutig in das Geschäftslokal ein, um es Raum für Raum zu durchsuchen.

Direkt in die Arme der Polizisten gelaufen

In diesem Moment bricht beim Einbrecher Panik aus. Er schnappt sich die erbeutete Kassenlade des Lokals und versucht, über eine Seitentüre ins Freie zu flüchten.

Doch da folgte der absolute Mega-Sicherheits-Checkmate!

Als der Mann die Seitentür aufreißt und ins Freie stürmt, steht er nicht in der Freiheit – sondern blickt direkt in die Gesichter der Polizisten, die draußen Wache halten. Er läuft den Beamten buchstäblich direkt in die Arme!

Für den 26-jährigen Tatverdächtigen (Staatsangehörigkeit: Syrien) klickten an Ort und Stelle die Handschellen. Die fette Beute ist er los – stattdessen gab es eine saftige Anzeige und den direkten Weg in den Arrest!