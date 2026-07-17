Halter warfen verletzten Kater vor Kirche weg!

Unfassbare Grausamkeit in Ottakring! Als die Tierrettung des TierQuarTiers eine transportable Katzenbox vor einer Kirche öffnete, stockte den Rettern der Atem. Darin lag der etwa einjährige Kater Frankie. Regungslos. Völlig entkräftet. Und dem Tode nah.

Was war passiert? Der kleine Kater erlitt zuvor einen schweren Sturz aus einem ungesicherten Fenster. Doch statt das winselnde Tier sofort in eine Tierklinik zu bringen, trafen seine Besitzer eine unfassbare, feige Entscheidung: Sie sperrten den verletzten Kater in eine Box und überließen ihn vor der Kirche einfach seinem Schicksal!

Bein amputiert, Lunge verletzt: Der Kampf ums Überleben

Die Retter brachten Frankie sofort in eine Partnerklinik. Erst dort zeigte sich das ganze, schreckliche Ausmaß des Fenstersturzes:

Sein linkes Vorderbein war so brutal zertrümmert, dass die Ärzte es sofort amputieren mussten.

Er litt unter schweren inneren Blutungen und einer verletzten Lunge.

Durch den harten Aufprall brachen dem jungen Kater beide Eckzähne ab.

Frankie schwebte in akuter Lebensgefahr! „Jeder Einsatz dieser Art geht unserem Team sehr nahe“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers, fassungslos. „Statt ihn sofort tierärztlich versorgen zu lassen, wurde er einfach ausgesetzt. Für uns ist es unvorstellbar, ein verletztes Tier in einer solchen Situation allein zurückzulassen.“

Sommer-Wahnsinn im Tierheim: Schon 170 Katzen!

Frankies trauriges Schicksal ist im heißen Wiener Sommer leider kein Einzelfall. Für die Tierrettung ist jetzt die arbeitsintensivste Zeit des Jahres angebrochen. Nahezu täglich schlagen Alarmrufe wegen verletzter, verunfallter oder herzlos ausgesetzter Samtpfoten auf.

Derzeit platzt das TierQuarTier Wien aus allen Nähten: Rund 170 Katzen warten aktuell auf ein neues, liebevolles Zuhause. Neben Fundtieren müssen vor allem unzählige verwaiste Kitten und schwer verletzte Tiere medizinisch aufgepäppelt werden.

Tierschützer warnen: Sichert endlich eure Fenster!

Viele dieser schrecklichen Schicksale wären absolut vermeidbar. Fensterstürze gehören zu den häufigsten Unfallursachen bei Wohnungskatzen. Ein falscher Schritt genügt, und das Tier stürzt mehrere Stockwerke in die Tiefe.

Das TierQuarTier appelliert deshalb dringend an alle Halter: Sichert eure Fenster und Balkone mit Netzen! Das ist in Österreich nicht nur eine Frage des Verstands, sondern nach dem Tierschutzgesetz strikt verpflichtend.

Wer sein Tier nach einem Unfall einfach aussetzt, begeht zudem kein Kavaliersdelikt: Es ist eine illegale Verwaltungsübertretung, die mit saftigen Geldstrafen bestraft wird! Benda stellt klar: „Ein Unfall kann passieren. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen. Ein Tier seinem Schicksal zu überlassen, darf niemals die Lösung sein.“

Frankie gibt nicht auf!

Die lebensrettende Operation hat der tapfere Kater zum Glück überstanden. Doch sein Weg zurück ins Leben ist noch lang und teuer: Frankie braucht weiterhin Medikamente, intensive Pflege und regelmäßige Arzt-Kontrollen.

Trotz der erlittenen Qualen zeigt der kleine Kämpfer einen unglaublichen Lebenswillen. Damit das TierQuarTier Wien auch in Zukunft Notfällen wie Frankie eine zweite Chance schenken kann, ist das Tierheim dringend auf Spenden angewiesen. Frankie hofft nun darauf, bald Menschen zu finden, die ihn nie wieder im Stich lassen!