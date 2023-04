Das Grätzlherz schlägt am 5. Mai für den Guru

Am 5. Mai ist es soweit. Dann tritt im Nachbarschfstzentrum „Grätzlherz“ in Hietzing der bekannte Wienerlied-Künstler Guru auf. Und das bei freiem Eintritt.

Als gemeinnütziger Verein hat Grätzlleben Hietzing im 13. Bezirk in der Nothartgasse 49 für die Bevölkerungen einen kostengünstigen Raum geschaffen, der jetzt quasi als Wohnzimmer für alle dient. Am Freitag, den 5. Mai um 19 Uhr erwartet man hier einen besonderen Gast: Guru aka Georg Hübner.

Hier betritt der „Elder Statesman“ der Wiener Szene mit seinem Solo-Programm die Szene: traditionelle und neue Wienerlieder sowie Eigenkompositionen über den Kleinbürger in uns, mal mit einem Augenzwinkern, mal bissig humorvoll, manchmal scheinbar nur Dada. Immer mit einem versteckten kleinen Rufzeichen und einem schelmischen Grinsen zwischen den Zeilen.

International erfolgreich

Guru hat als Musiker (Billy Rubin Trio, The O5, StMarX) Auftritte und Tourneen im gesamten Europäischen Raum von Istanbul bis Liverpool gespielt. Aber auch als Produzent (Billy Rubin Trio, Gurus Šrâmł Kvaṭet, Plexus Solaire, No Head On My Shoulders, Projekt Lied-Gut, Walter Pucher…) hat er einen klingenden Namen. Er blickt auf Veröffentlichungen in Europa und Fernost zurück. „Sagen Sie nicht Urgestein, das klingt nach Mineralwasser. Dies hier ist ein Jahrgangswein.“, so alle, die ihn kennen.

Der Eitritt ist frei. Einfach vorbeischauen und den Abend genießen.