Es gibt ein Leben nach dem ORF: Die beliebte Moderatorin Verena Scheitz flimmert zwar nicht mehr wochentags bei “Studio 2” über die Bildschirme, möchte ihr Publikum aber weiterhin unterhalten. Mit ihrem neuen Kabarettprogramm “Der Lack ist ab!” zeigt die Entertainerin allen, dass sie sich nicht unterkriegen lässt!

Und weil sie Kabarett lieber zu zweit als alleine macht, wie sie vor kurzem im Interview bei “Willkommen Österreich” verriet, holt sie sich ihren bewährten wie kongenialen Kabarettpartner Tom Schreiweis mit auf die Bühne. Bei dem Duo ist Lachgarantie vorprogrammiert!

Ein Kabarettduo gerät aus den Fugen

Was macht man, wenn ab 50+ die Fassade zu bröckeln beginnt? Dieser Frage widmen sich Scheitz und Schreiweis in ihrem Programm “Der Lack ist ab!”. Soll man jetzt einfach nur die Oberfläche polieren und innerlich weiter vor sich hin faulen wie eine holländische Glashaustomate? Reicht es denn nicht, wenn man sich über Botox, Silikon und Haare färben Gedanken macht? Muss man jetzt auch noch ein besserer Mensch werden? Und kann man den Handwerkerbonus eigentlich auch in eine Maniküre investieren? Die Antworten darauf gibt es derzeit im Casanova und in der Kulisse.

Alle Termine auf kulisse.at oder casanova-vienna.at