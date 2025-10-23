Im November eröffnet das Wiener Familienunternehmen Le Burger eine neue Burgermanufaktur im Riverside Einkaufszentrum am Liesinger Platz.

Noch sind die Wände unverputzt und die Handwerker im Riverside Einkaufszentrum im 23. Bezirk legen sich ins Zeug, doch schon jetzt kündigt sich an: Die Le Burger Burgermanufaktur wird Liesings Hotspot für Fans hochwertiger, handgemachter Smashburger. Dreh- und Angelpunkt des 290m² großen Lokals mit 122 Sitzplätzen innen und dem 65m² großen Gastgarten mit 50 Outdoor-Plätzen ist der offene Küchenbereich, wo die Gäste die Zubereitung ihrer individuellen Burgerunikate verfolgen können.

Neben den legendären Smashburgern wird Le Burger hier ab November Premium-Steaks von heimischen Zuchtbetrieben, Salate Bowls und vieles mehr. „Für uns war das Riverside von Anfang an mehr als nur ein guter Standort – es ist ein lebendiger Treffpunkt mit echtem Wiener Charakter. Mit dem neuen Lokal erfüllen wir uns einen Traum und wir können zeigen, wie viel Herzblut in jedem einzelnen Burger steckt“, so die Franchisenehmer Shalong Yu, Attila Hüvelyes und Miao Zhu, die im Riverside aber auch im Auhof Center u.a. schon zwei Lokale betreiben.

Mehr Infos unter www.leburger.at