Ab 26. August ist die Initiative vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei für mehr Respekt und ein gutes Miteinander wieder im Gemeindebau unterwegs.

Bei der 2024 ins Leben gerufenen Aktion „Respekt gemeinsam sicher“ touren das Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und die Grätzlpolizei gemeinsam durch die Höfe der Wiener Gemeindebauten, um über die Wichtigkeit der Einhaltung der Hausordnung und ein respektvolles Miteinander zu informieren. Durch die Bündelung der Kompetenzen ist für jedes Anliegen der richtige Ansprechpartner direkt vor Ort für die Mieter da. Gleichzeitig dient die Initiative als erste Anlaufstelle für Fragen zur sozialen Beratung von wohnpartner.

„Für die Stadt Wien sind Solidarität, gegenseitige Wertschätzung und ein faires Zusammenleben die Grundpfeiler einer lebenswerten Gemeinschaft. Deshalb haben wir die Initiative ‚Respekt gemeinsam sicher‘ gestartet, um im Gemeindebau nicht nur die Einhaltung der Hausordnung zu fördern, sondern auch ein Gefühl von Wertschätzung und Sicherheit zu schaffen.“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Die Termine (immer von 15.00 bis 18.00 Uhr):

26 August 2025, Franklinstraße 20, 1210 Wien

Treffpunkt: im Innenhof beim Spielplatz zwischen den Stiegen 5 und 16

2. September 2025, Leebgasse 102-106/Eingang Van der Nüll-Gasse 93, 1100 Wien

Treffpunkt: Freifläche bei Stiege 3

9. September 2025, Kolschitzkygasse 9-13, 1040 Wien

Treffpunkt: Richtung Bärenpark zwischen den Stiegen 9 und 4, Bereich vor der Treppe

16. September 2025, Ludwig-Kößler-Platz 4, 1030 Wien

Treffpunkt: großer Innenhof, zwischen Stiegen 4 und 7

25. September 2025, Oskar Grissemann-Straße 2/Alfred-Kubin-Platz 1, 1220 Wien

Respekt-Tour wie gewohnt ab 15 Uhr; Sauberkeitsfest ab 16 Uhr.

30. September 2025, Handelskai 214/Zugang von Hillerstraße, 1020 Wien

Treffpunkt: Bereich zwischen den Stiegen 14 und 15

7. Oktober 2025, Weiglgasse 6-12, 1150 Wien

Treffpunkt: zwischen Stiegen B3 und C3