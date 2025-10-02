1899 eröffnet war und ist der Wiener Rathauskeller stets ein beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort. In den letzten Monaten wurde er revitalisiert und kürzlich wieder eröffnet.

Neuer Glanz für die altehrwürdigen Gemäuer – das stand im Fokus der Revitalisierung des Rathauskellers. Bei der Renovierung hat GOURMET den besonderen Charakter jedes Raumes berücksichtigt und bewahrt. Im Grinzinger Keller wurden neue Luster nach Originalvorlagen von vor 125 Jahren angebracht und Sessel mit dem Stadtwappen nach historischen Bildquellen maßgefertigt. Der besonders gut für Seminare und Hochzeiten geeignete Lanner/Lehár-Saal ist jetzt mit moderner Technik ausgestattet. Im Augustin Stüberl sorgen aufpolierte Holzmöbel und gezielte Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre. Der Salon Ziehrer wurde um einen Barbereich erweitert. Die historischen Bilder wurden in über 1.680 Arbeitsstunden von Restauratoren sorgfältig gereinigt und 600 m² wurden entfernt und neu verlegt.

Der Wiener Rathauskeller steht weiterhin für beste traditionelle Wiener Küche mit regionalen Zutaten und einer saisonal wechselnden Karte. Besonders für Firmenveranstaltungen bietet das einzigartige Ambiente der traditionsreichen Räume den idealen Rahmen – vom Galadinner über den Stehempfang bis zur Tagung. Daneben erfreuen sich auch privateFeste jeder Größenordnung großer Beliebtheit. Ergänzt wird das Angebot durch bewährte Formate wie das Krimidinner, das Comedy Dinner oder das Dinnermusical mit ABBA-Hits.

Mehr Informationen: www.wiener-rathauskeller.at