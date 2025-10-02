Über 100 Werke internationaler Foto- und Videokünstler:innen laden zum Staunen ein: spektakuläre Makroaufnahmen, spannende Zeitraffer-Videos und interaktive Installationen machen die Vielfalt der Funga erlebbar. Ein eigens kuratierter Lernpfad führt durch ästhetische, wissenschaftliche und emotionale Zugänge – und zeigt, wie eng Fotografie und Mykologie miteinander verbunden sind.

Spannendes Rahmenprogramm

Begleitend zur Ausstellung gibt es Abendveranstaltungen mit Vorträgen, Lesungen und Buchpräsentationen. Dabei berichten die Künstler:innen selbst von ihrer Arbeit und eröffnen neue Blickwinkel auf Pilze – von der Forschung bis hin zur künstlerischen Darstellung.

Treffpunkt für Pilzfans – Eintritt für Kinder gratis

Ob allein oder mit Freund:innen: Das Funga Foto Fest ist ein Ort zum Eintauchen, Entdecken und Netzwerken. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Wissenschaft trifft Kultur

Die Ausstellung ist Teil der Pilzfestspiele 2025, die Wien bereits zum zweiten Mal in ein buntes Festivalgelände verwandeln. Auf dem Programm stehen Wissenschaft, Kunst, Bildung, Kulinarik und Kultur – ein Angebot für Neugierige, Naturfreund:innen, Foodies und alle, die in die Zukunft blicken wollen.

Infos auf einen Blick:

📍 Galerie OstLicht, 1100 Wien

📅 7.–10. Oktober 2025, 10–18 Uhr

🎟️ Kinder bis 14 Jahre frei

pilzfestspiele.at/event/funga-foto-fest