Der Sommer feiert am 12. Juni ein Fest am Viktor Adler Markt

Der Stand 129 am Viktor Adler Markt ist nicht nur ein Kunst- und Kulturraum, er bietet auch Raum für neue Begegnungen – wie beim Sommerfest am 12. Juni.

Mitten im Marktgeschehen des Viktor-Adler-Markts befindet sich der Stand 129, die externe Spielstätte des Kulturhaus Brotfabrik. Der Kunst- und Kulturraum besteht seit September 2013 auf einem der lebendigsten Märkte in Wien und ist älter als das Kulturhaus Brotfabrik in seiner jetzigen Form. Hier sind alle Bewohner Favoritens oder schlichtweg alle Kunst- und Kulturinteressierten eingeladen am breiten Angebot von Veranstaltungen teilzunehmen. Neben dem Stand 129 Kunst- und Kulturraum am Viktor-Adler-Markt werden laufend unterschiedliche Projekte und Kooperationen national, aber auch international durchgeführt.

Am 12. Juni wartet ab 17 Uhr ein ganz besonderer Event auf die Besucher: Das Sommerfest mit einem Open-Air-Konzert mit Son del Raval. Aber schon am Nachmittag wird gemeinsam in und um den Stand gekocht, es gibt Kinderschminken, entspannte Live-Musik und reichlich Gelegenheit zum Mitmachen, Chillen und Genießen. Wenn die Sonne langsam tiefer steht und das Markttreiben ausklingt, verlagert sich die Feier auf die Straße vor dem Stand: Der Chor 129 präsentiert aktuelle Lieder und Klassiker aus seinem weltlichen und mehrsprachigen Repertoire.

Ab 19:30 Uhr übernimmt dann Son del Raval die Bühne mit einem mitreißenden Open-Air-Konzert. Die kreative Musikgruppe vereint Musiker aus Wien mit unterschiedlichsten musikalischen Wurzeln und repräsentiert den “Worldbeat”, eine musikalische Bewegung aus Barcelona. Der Bandname ist eine Hommage an das Viertel El Raval, Sinnbild für kulturelle Vielfalt in der katalanischen Hauptstadt. Ihr unverwechselbarer Sound entsteht aus der explosiven Mischung von Salsa, Rumba, Drum & Bass, Cumbia und elektronischen Beats – tanzbar, leidenschaftlich und einzigartig in der österreichischen Musikszene.