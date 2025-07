Der verlorene Sohn Ercan Kara bleibt fix in Hütteldorf

Im Frühjahr war er auf Leihbasis zurück, jetzt ist er fix heimgekehrt nach Hütteldorf. Goalgetter Ercan Kara (29) hat einige Wanderjahre in den USA und der Türkei hinter sich – mit wechselndem Erfolg.

Es war die fünfte Minute der Nachspielzeit im Play-off-Duell gegen den LASK: Das entscheidende 3:0 von Kara öffnete auch für ihn die Rückkehr nach Hütteldorf. Denn der 29-jährige war von Samsunspor ausgeliehen und wollte bei seiner ersten Rückkehr nicht so recht zünden. Bis zur Nachspielzeit an diesem 1. Juni.

Erfolgreiche erste Phase

Seine erste Rapid-Ära war erfolgreicher: Er ging von Jänner 2020 bis Jänner 2022 auf Torjagd und erzielte in 84 Pflichtspielen 37 Treffer. Unter Didi Kühbauer war der 1,92 Meter große Kara zum Topstürmer gereift, der auch als Vorbereiter stark war. Nach den zwei Jahren zog es ihn in die nordamerikanische MLS zu Orlando City (53 Spiele, 18 Tore) und in die Türkei zu Samsunspor (34/5).

Zwei-Jahres-Vertrag

Mittlerweile hält Kara bei 104 Bewerbsspielen für Rapid, in denen er 39 Tore erzielen und 16 weitere vorbereiten konnte. Nun hat er weitere zwei Jahre Zeit. “Obwohl Ercan Kara im Frühjahr noch bei weitem nicht sein ganzes Leistungspotential zeigen konnte, hat er bewiesen, dass er eine Verstärkung für uns sein kann”, so Sportdirektor Markus Katzer.

Vieles zu verdanken

Kara selbst freut sich: “Ich habe dem Klub viel zu verdanken und werde auch in der Zukunft für Grün-Weiß alles geben, denn dieser Verein ist einfach eine echte Herzensangelegenheit für mich.” Speziell das letzte Spiel am 1. Juni “werde ich immer in meinem Herzen tragen”. Und: ” Ich kann es kaum erwarten, wieder vor unseren Fans zu spielen”, so die künftige Nummer 9.

