Der Opernsommer: Ein Glanzpunkt im Herzen Wiens

Ein sommerlicher Zauber steht bevor: Mit viel Vorfreude kündigt sich der Wiener Opernsommer 2025 an, der vom 1. bis 19. Juli die Eislaufhalle am Heumarkt in eine faszinierende Open-Air-Opern-Arena verwandelt.

Der 1. Juli markiert den Startschuss für das kulturelle Highlight des Wiener Sommers. Mit Giuseppe Verdis zeitloser Oper „La Traviata“ erwartet das Publikum ein Erlebnis, das sowohl Klassikerliebhaber als auch neugierige Neueinsteiger begeistern wird. Für die Premiere sind noch Tickets erhältlich – eine Chance, die man nicht verpassen sollte, um das besondere Ambiente des ersten Abends mitzuerleben.

Neue Kulisse & Perspektiven

Die Überraschung liegt schon im Ortswechsel: Erstmals wird die Oper am Heumarkt präsentiert, wo die traditionsreiche Eislaufhalle in eine stimmungsvolle Arena verwandelt wird. Die großzügige Freiluftbühne bietet optimale Sicht und ein immersives Musikerlebnis, das durch eine beeindruckende Projektion an der Fassade des Konzerthauses ergänzt wird. Mitten in der Stadt, doch ganz im Zeichen der Opernkunst.

Für alle Sinne

Die Produktion besticht durch eine einzigartige Inszenierung: Ein Erzähler, verkörpert vom Schauspieler Karl Markovics, führt durch den Abend und gibt dem Publikum Einblick in das Werk und die Geschichte Verdis. Die interpretative Kraft der hochkarätigen Solisten, darunter Cristina Păsăroiu, Nathalie Peña-Comas, Liparit Avetisyan und David Kerber, sorgt für elektrisierende Live-Momente.

Familien & Gäste willkommen

Der Opernsommer setzt auch auf Zugänglichkeit: Ein pädagogisches Begleitprogramm mit Workshops und Probenbesuchen ermöglicht jungen Opernliebhabern, hinter die Kulissen zu blicken. Unterstützend kommen mehrsprachige Texte auf mobilen Geräten dazu, um das Verständnis zu erleichtern und die Oper für ein breites, internationales Publikum noch attraktiver zu machen.

Tickets sind ab sofort unter www.opernsommer.at erhältlich.