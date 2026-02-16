Weil ihnen das Ergebnis nicht passte, drehten gewaltbereite Rapid-Ultras wieder einmal durch: Beim Stand von 2:0 für die Austria sorgten grün-weiße Anhänger mit Raketen, Böllern und Bengalen in der 90. Minute fast für einen Abbruch in der Generali Arena. Sogar die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken! Das war das ,,Comeback‘‘ dieser sogenannten Fangruppe – nach den Ausschreitungen im Herbst 2024 hatten ja die Wiener Fußballderbys ohne Gäste-Anhänger stattfinden müssen …

Zahlreiche Geisterspiele?

Jetzt droht Rapid nach dem sportlichen Desaster auch eine wirtschaftliche Katastrophe – vom Imageschaden ganz zu schweigen: Die Bundesliga kann nämlich nicht nur den Gästesektor bei Rapid-Auswärtsspielen sperren, sondern auch komplette Geisterspiele in der Allianz Arena verhängen. Dazu ein brandheißer Kommentar unseres Sport-Insiders Robert Sommer, der in Hütteldorf die Hunde laut bellen hört.