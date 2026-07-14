Rauch vernebelt Hochhaus – dann folgt Katzen-Drama

Wien – Sirenen-Geheul und Blaulicht-Gewitter am Montag! Wien versinkt im Rauch-Chaos. Gleich zwei heftige Zimmerbrände halten die Einsatzkräfte in Atem – ein Mann muss ins Krankenhaus, unschuldige Tiere geraten in eine tödliche Falle!

Drama 1: Alarmstufe 2 in Meidling!

Montag, gegen 18.00 Uhr: In der Wolfganggasse bricht im dritten Stock eines achtstöckigen Hochhauses plötzlich ein Feuer aus. Binnen Minuten quillt dichter, tiefschwarzer Rauch aus den Fenstern zum Innenhof. Die giftige Wolke ist so gewaltig, dass im Hof sofort die Brandmelder mehrerer Nachbarhäuser anschlagen!

Die Berufsfeuerwehr fackelt nicht lange: Alarmstufe zwei! Rund 65 tapfere Einsatzkräfte jagen zum Brandort. Unter Atemschutz kämpfen sich die Retter in das verqualmte Gebäude. Ihr blitzschneller Einsatz verhindert das Schlimmste: Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen kann gestoppt werden.

Die bittere Bilanz: Drei Bewohner müssen von der Berufsrettung Wien sofort medizinisch versorgt werden. Für einen 45-jährigen Mann endet der Montagabend im Spital – er hat eine Rauchgasvergiftung erlitten! Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) zur noch völlig unklaren Brandursache.

Drama 2: Flucht aus der Favoritner Brand-Hölle!

Doch für die Feuerwehr ist noch lange nicht Feierabend. Gegen 22.00 Uhr der nächste Schock-Einsatz in der Franz-Mika-Gasse (Favoriten)!

Wieder brennt ein Zimmer lichterloh. Der verzweifelte Wohnungsinhaber versucht erst noch auf eigene Faust, die Flammen zu bekämpfen. Ein fataler Fehler: Das Feuer breitet sich rasend schnell aus! Der Mann muss sich mit einem Sprung ins Freie retten.

Besonders dramatisch: Seine geliebten Katzen muss er in der brennenden Wohnung zurücklassen! Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt: „Da sich das Feuer rasch ausbreitete, habe er seine Katzen zurücklassen müssen.“

Die Rettung in letzter Sekunde: Die Berufsfeuerwehr stürmt die Flammen-Hölle, löscht den Brand und bringt das große Wunder zustande: Sie spüren die völlig verängstigten Samtpfoten im Rauch auf und übergeben sie wohlbehalten ihrem überglücklichen Besitzer. Wie durch ein Wunder wurde bei diesem Brand niemand verletzt!