Wohnungssuche? Startschuss für Wohnungsvergabe NEU

Mit der Wohnungsvergabe NEU modernisiert die Stadt Wien den Zugang zu leistbarem Wohnraum.

Übersichtlicher und gerechter

Ab dem 14. Juli 2026 können sich Wohnungssuchende erstmals im neuen System registrieren. Mit dem gemeinsamen Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen wird der Zugang zu leistbarem Wohnraum noch übersichtlicher, gerechter und besser an den individuellen Lebenssituationen der Wiener*innen ausgerichtet.

„Moderner Zugang für ein leistbares Wohnen“

„Das weltbekannte Wiener Wohnbaumodell entwickelt sich ständig weiter: Mit der Wohnungsvergabe NEU schaffen wir einen modernen Zugang für ein leistbares Zuhause und berücksichtigen die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen in unserer Stadt noch besser“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. „Die Öffnung der Registrierung ist ein wichtiger Meilenstein. Die Wienerinnen und Wiener haben damit genügend Zeit, sich in Ruhe im neuen System anzumelden und alle notwendigen Schritte vor dem Vergabestart im September zu erledigen.“

„Mehr Chancengerechtigkeit auf dem sozialen Wohnungsmarkt“

„Die Vorab-Registrierung ist der unkomplizierte Startschuss für ein faires, transparentes Verfahren, das echte Treffsicherheit bietet und die Wohnungsvergabe bedarfsorientiert macht“, betont NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović. „Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Chancengerechtigkeit auf dem sozialen Wohnungsmarkt, weil das neue Punktesystem starre Strukturen aufbricht und sich flexibel an die unterschiedlichen Lebenssituationen der Wienerinnen und Wiener anpasst.“

So läuft die Registrierung ab

Wer eine Gemeindewohnung oder geförderte Wohnung sucht, kann sich ab sofort über das neue Portal registrieren. Dabei werden die persönlichen Daten sowie die für das Wiener Wohn-Ticket erforderlichen Nachweise erfasst.

Wichtig: Auch Personen, die bereits ein gültiges Wiener Wohn-Ticket besitzen, müssen sich neu registrieren. Für bestehende Wohn-Ticket-Besitzer*innen gibt es jedoch einen Startbonus, der beim Umstieg berücksichtigt wird.

Wohnungsvergabe ab 22.September

Nach erfolgreicher Prüfung der Zugangskriterien wird das neue Wiener Wohn-Ticket ausgestellt. Die eigentliche Wohnungsvergabe startet am 22. September 2026. Bis dahin gilt eine Übergangsphase: Wer aktuell ein Wiener Wohn-Ticket besitzt, kann weiterhin wie gewohnt nach Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen suchen.

Vergabe orientiert sich stärker an den Lebensrealitäten

Kernstück der Reform ist ein transparentes Bonuspunkte-System, das unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigt. Neben dem Wien-Bonus für langjährige Wiener*innen werden unter anderem Wohnkostenbelastung, Überbelag, Pflegebedarf, Ausbildung, Trennung oder drohender Wohnungsverlust bei der Reihung berücksichtigt.

Das neue Bonuspunkte-System im Überblick:

Wien-Bonus – der*die Wohnwerber*in hat seit mindestens 6 Jahren einen durchgehenden Hauptwohnsitz in Wien: bis zu 45 Punkte

– der*die Wohnwerber*in hat seit mindestens 6 Jahren einen durchgehenden Hauptwohnsitz in Wien: bis zu Lange Wartezeit – der*die Wohnwerber*in hat trotz aktiver Wohnungssuche noch keine Erstreihung bei einer Wohnung erreicht: bis zu 45 Punkte

– der*die Wohnwerber*in hat trotz aktiver Wohnungssuche noch keine Erstreihung bei einer Wohnung erreicht: bis zu Jungwiener*in – der*die Wohnwerber*in ist unter 25 Jahre alt, verfügt über keinen eigenen Hauptmietvertrag und der künftige Haushalt besteht aus maximal zwei Personen: 50 Punkte

– der*die Wohnwerber*in ist unter 25 Jahre alt, verfügt über keinen eigenen Hauptmietvertrag und der künftige Haushalt besteht aus maximal zwei Personen: Überbelag – der*die Wohnwerber*in wohnt aktuell als Hauptmieter*in in einer Wohnung, die aufgrund der Haushaltsgröße zu klein ist: 50 Punkte

– der*die Wohnwerber*in wohnt aktuell als Hauptmieter*in in einer Wohnung, die aufgrund der Haushaltsgröße zu klein ist: Alleinerziehend – der*die Wohnwerber*in lebt ohne Partner*in und betreut Kinder im gemeinsamen Haushalt: bis zu 80 Punkte

– der*die Wohnwerber*in lebt ohne Partner*in und betreut Kinder im gemeinsamen Haushalt: bis zu Aus- und Weiterbildung – der*die Wohnwerber*in absolviert eine Ausbildung oder Weiterbildung mit einem entsprechenden Stundenausmaß: 20 Punkte

– der*die Wohnwerber*in absolviert eine Ausbildung oder Weiterbildung mit einem entsprechenden Stundenausmaß: Schwangerschaft – die Wohnwerberin oder die Partnerin ist schwanger: 30 Punkte

– die Wohnwerberin oder die Partnerin ist schwanger: Wohnkosten – der*die Wohnwerber*in bezieht Wohnbeihilfe oder Mindestsicherung mit ausgewiesenem Wohnkostenanteil: 50 Punkte

– der*die Wohnwerber*in bezieht Wohnbeihilfe oder Mindestsicherung mit ausgewiesenem Wohnkostenanteil: Wechsel in kleinere Wohnung – der*die Wohnwerber*in ist Hauptmieter*in und möchte in eine Wohnung mit weniger Wohnräumen übersiedeln: bis zu 70 Punkte

– der*die Wohnwerber*in ist Hauptmieter*in und möchte in eine Wohnung mit weniger Wohnräumen übersiedeln: bis zu Wohnungswechsel ab 65 Jahren aus dem Gemeindebau – der*die Wohnwerber*in ist Hauptmieter*in einer Gemeindewohnung und hat das 65. Lebensjahr vollendet:

bis zu 30 Punkte

– der*die Wohnwerber*in ist Hauptmieter*in einer Gemeindewohnung und hat das 65. Lebensjahr vollendet: bis zu Wohnung ohne Bad und/oder WC – die aktuelle Wohnung verfügt über kein Bad und/oder kein WC innerhalb der Wohnung: bis zu 50 Punkte

– die aktuelle Wohnung verfügt über kein Bad und/oder kein WC innerhalb der Wohnung: bis zu Trennung/Scheidung – der*die Wohnwerber*in muss aufgrund einer Trennung oder Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen: bis zu 50 Punkte

– der*die Wohnwerber*in muss aufgrund einer Trennung oder Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen: bis zu Drohender Wohnungsverlust – der*die Wohnwerber*in steht kurz davor, die aktuelle Wohnung zu verlieren: bis zu 80 Punkte

– der*die Wohnwerber*in steht kurz davor, die aktuelle Wohnung zu verlieren: bis zu Betreute Person – der*die Wohnwerber*in lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut: 75 Punkte

– der*die Wohnwerber*in lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut: Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt – es besteht ein dringender Wohnbedarf aufgrund von Gewalt im gemeinsamen Haushalt: 100 Punkte

– es besteht ein dringender Wohnbedarf aufgrund von Gewalt im gemeinsamen Haushalt: Chronische Mobilitätseinschränkung – der*die Wohnwerber*in oder eine anrechenbare Person hat eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung und die Wohnung ist dafür nicht geeignet: bis zu 100 Punkte

– der*die Wohnwerber*in oder eine anrechenbare Person hat eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung und die Wohnung ist dafür nicht geeignet: bis zu Pflege zu Hause – der*die Wohnwerber*in oder ein Haushaltsmitglied hat Pflegebedarf ab Pflegestufe 3 und wird zu Hause betreut: bis zu 100 Punkte

Dadurch werden Lebenssituationen, die bislang nur unzureichend abgebildet werden konnten, künftig stärker in die Vergabe einbezogen. Wer mehr Unterstützung benötigt, erhält auch mehr Punkte.

Unterstützung in unterschiedlichen Lebenssituationen

Ein Beispiel dafür ist der Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt. Die Wohnungsvergabe NEU berücksichtigt diese besonders schwierige Lebenssituation mit einem eigenen Kriterium im Bonuspunkte-System. Betroffene erhalten bei entsprechendem Nachweis 100 Bonuspunkte und damit eine hohe Priorität bei der Wohnungssuche.

Auch die Lebenssituation von Alleinerziehenden wird im neuen System gezielt berücksichtigt. Je nach Wohnsituation werden für das Kriterium „Alleinerziehend“ bis zu 80 Bonuspunkte vergeben.

„Wir wollen allen Frauen in unserer Stadt, die Möglichkeit eines selbstbestimmten und unabhängigen Lebens bieten. Wer sich aus einer Gewaltbeziehung lösen muss, braucht rasch Sicherheit und die Perspektive auf ein neues Zuhause. Mit dem entsprechenden Bonuspunkte-Kriterium schaffen wir für Betroffene eine zusätzliche Unterstützung“, erklärt Hanel-Torsch. „Gleichzeitig berücksichtigen wir mit der Wohnungsvergabe NEU auch die besonderen Herausforderungen von Alleinerziehenden, die oftmals allein Verantwortung für ihre Kinder tragen und auf passenden und leistbaren Wohnraum angewiesen sind.“

Anlaufstelle Wohnberatung Wien

Damit der Umstieg möglichst einfach gelingt, stehen umfangreiche Informations- und Unterstützungsangebote zur Verfügung. Auf der Website der Wohnberatung Wien, der zentralen Anlaufstelle für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen, finden Interessierte neben allen Informationen zur Registrierung und zur Wohnungsvergabe NEU auch Schritt-für-Schritt-Erklärungen, Video-Anleitungen sowie Antworten auf häufige Fragen.

Persönliche Beratung und Unterstützung stehen darüber hinaus weiterhin über die Wohnberatung Wien zur Verfügung.

Alle Informationen zur Wohnungsvergabe NEU, zur Registrierung und zu den Zugangsvoraussetzungen finden sich unter www.wohnberatung-wien.at.