Wut-Ausbruch: Mann zerkratzt den Streifenwagen

Was als lautstarker Jubel nach einem Fußballspiel begonnen haben soll, endete in einer wilden Eskalation vor einer Polizeiinspektion im 3. Bezirk.

In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte der Polizeiinspektion Juchgasse auf einen 53-jährigen Österreicher aufmerksam, der vor einem Lokal unweit der Dienststelle lautstark herumschrie. Gegenüber den Polizisten erklärte der Mann, er habe ein Fußballspiel verfolgt und über ein Tor gejubelt.

Aggressiver Mann

Doch die Situation beruhigte sich nicht. Laut Polizei verhielt sich der 53-Jährige während der Amtshandlung zunehmend aggressiv, beschimpfte die Beamten und wurde schließlich wegen “aggressiven Verhaltens, Lärmerregung und Anstandsverletzung” angezeigt.

Messer-Angriff aufs Auto

Kurz darauf folgte der nächste Eklat: Der Mann soll mit einem Messer einen direkt vor der Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mutwillig zerkratzt haben. Für den 53-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen.

Damit war die Eskalation allerdings noch nicht beendet. Während der Überstellung in den Arrest soll der Festgenommene plötzlich mehrfach gegen einen Polizisten getreten haben. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

Gegen den 53-Jährigen wird nun zusätzlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.