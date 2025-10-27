In Wien wird mit viel Herz gepflanzt, gejätet und im besten Fall auch geerntet. Dementsprechend gut kommt der Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ der Stadt an. „Die Wiener gestalten mit viel Leidenschaft ihre eigenen kleinen Oasen – sei es am Balkon, im Garten, auf der Terrasse, am Fensterbrett oder sogar indoor“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Urbaner Gartenpreis

Unter dem Vorsitz des beliebten Biogärtners, Buch- und Wiener-Bezirksblatt-Autors Karl Ploberger ermittelte eine Fachjury die Gewinner. Auf die schönste Terrasse der Stadt darf der Ottakringer Bernhard Endrich stolz sein. Er gartelt seit 2003 „mit viel Herzblut“.

Die schönste Terrasse

Blickfang auf seiner Terrasse ist das Wandelröschen mit einer Änderung der Farbe von Gelb bis Orange während des Gartenjahres. Daneben lässt Endrich Paradeiser, Pfefferoni, Melisse, Basilikum, Lavendel und ­Rosmarin gedeihen.

Mehr Infos & alle Preisträger: Blühendes Zuhause