120 Liter Wandfarbe, 135 Quadratmeter neuer Boden und rund 40 engagierte Menschen – das ist die beeindruckende Bilanz des Projekts, das Generationen, Gewerke und Herzen vereinte. Lehrlinge der Berufsschulen für Malerinnen, Beschichtungstechnikerinnen und des Baugewerbes Kagran renovierten gemeinsam mit pensionierten Fachkräften den Klub in Wien-Alsergrund.

Das Projekt wurde von der Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe, den Fachgruppen der Maler und Tapezierer der Wirtschaftskammer Wien, den Berufsschulen und der Firma ETS Egger GmbH umgesetzt. Ziel war nicht nur eine funktionale und optische Erneuerung, sondern auch ein starkes Zeichen für gelebtes Miteinander zwischen Jung und Alt.

Generationen am Werk

„Wenn junge Menschen mit erfahrenen Handwerkerinnen zusammenarbeiten, zeigt das deutlich, wie viel Kraft im Miteinander der Generationen steckt!“, betont Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionistinnenklubs der Stadt Wien.

Ab 3. November 2025 lädt der frisch renovierte Klub wieder zu gemeinsamen Aktivitäten ein – diesmal in frischen Farben und mit einem neuen Wohlfühlboden.

Auch Gemeinderätin Luise Däger-Gregori, 1. Vizepräsidentin der Häuser zum Leben, zeigt sich begeistert:

„Die duale Ausbildung ist eine unserer großen Stärken. Sie verbindet Theorie und Praxis – und Projekte wie dieses zeigen, wie wertvoll das Zusammenspiel von Lernen und sozialem Engagement ist.“

Lernen mit Herz

Für Lehrling Erdem Abdullah, im dritten Lehrjahr zum Bodenleger, war die Aktion ein persönliches Highlight:

„Ich konnte das Gelernte praktisch anwenden und gleichzeitig spannende Geschichten von den Senior*innen hören. Das war eine tolle Erfahrung – ich bin stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.“

Auch der pensionierte Malermeister Peter Tomaschitz strahlte vor Begeisterung:

„Ich hätte nie gedacht, dass ich im Ruhestand nochmal mit Lehrlingen auf einer Baustelle stehen würde. Es hat richtig gutgetan! Die jungen Leute haben tolle Ideen – und man spürt, dass sie mit Herz dabei sind.“

Handwerk mit Verantwortung

Unterstützt wurde das Projekt von der Firma ETS Egger GmbH. Niederlassungsleiter Günther Stadler lobte den Einsatz seiner Lehrlinge:

„Wir sind stolz, dieses Projekt mit so viel Engagement umzusetzen. Es zeigt, wie viel soziales Bewusstsein und Teamgeist im Handwerk stecken.“

Auch Christian Dobianer, Innungsmeister der Wiener Bauhilfsgewerbe, sieht in Hammer & Herz ein Vorzeigeprojekt:

„Unsere Lehrlinge haben hier unter realen Bedingungen gearbeitet – eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.“

Und sein Kollege Gerhard Hausner, Innungsmeister der Maler und Tapezierer, ergänzt:

„Hier ist nicht nur viel Farbe, sondern auch Herzblut geflossen. Solche Projekte machen stolz auf unser Handwerk und auf die nächste Generation.“

Feierlicher Abschluss

Zum Abschluss der Arbeiten wurde gemeinsam gefeiert: Die beteiligten Lehrlinge erhielten Urkunden, die Seniorinnen und Partnerinnen wurden mit einem besonderen Dankeschön überrascht – einem Gutschein für eine Führung durch die „Oma-Opa-Brauerei“ im Haus Atzgersdorf, inklusive Verkostung.

©Rudi Fröse / Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien