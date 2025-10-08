Die Wiener Stadthalle startet im Oktober 2025 mit einem prall gefüllten Event-Mix in die neue Saison. Musikfans und Sportbegeisterte dürfen sich auf unvergessliche Momente freuen – von Retro-Klassikern über internationale Popstars bis hin zu Tennis-Topmatches ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für das erste Bank Open verlosen wir Tickets!

Im Oktober verwandelt sich die Stadthalle erneut in Wiens Hotspot für Live-Erlebnisse. Vier Highlights stehen auf dem Programm: Max Raabe & Palast Orchester entführen in eine skurrile Tierwelt, das ATP-500-Turnier Erste Bank Open garantiert Nervenkitzel auf höchstem Niveau, Yungblud bringt seine rebellische Rockoper auf die Bühne, und Andreas Gabalier sorgt zum Monatsende für Volks-Rock’n’Roll pur.

Mit Max Raabe Hummeln streicheln

Am 10. und 11. Oktober entführen Max Raabe & Palast Orchester mit ihrem neuen Programm „Hummel streicheln“ in eine Welt skurriler Tierträume. Ob Biber beim Baumfällen oder ein Känguru, das Kekse verteilt – die charmante Mischung aus 20er/30er-Jahre-Klassikern, humorvollen Pop-Hits und witziger Moderation macht die Konzerte zu einem echten Erlebnis für alle Generationen. Fans des kultigen „Raabe-Pop“ sollten sich diese Auftritte in Halle F nicht entgehen lassen.

Tennis auf höchstem Niveau

Von 18. bis 26. Oktober wird die Wiener Stadthalle zum Mekka für Tennisfans. Mit Top-Ten-Spielern wie Jannik Sinner, Alexander Zverev oder Alex de Minaur sowie Österreichs Duo Sebastian Ofner und Filip Misolic verspricht das ATP-500-Turnier packende Matches. Spitzensport, Spannung und Emotionen garantiert – ein Muss für alle, die Live-Sport hautnah erleben wollen.

Yungblud: heißer Senkrechtstarter

Am 29. Oktober kommt Yungblud mit seinem Album „Idols“ nach Wien. Das genreübergreifende Werk entstand aus einer Reise der Selbstentfaltung und Rebellion. Seine Live-Performance vereint Rock, Pop und Punk zu einer modernen Rockoper, die die Halle D zum Beben bringt. Fans können sich auf ein energiegeladenes, unvergessliches Konzerterlebnis freuen.

Gabalier bringt Lebensfreude pur

Volks-Rock’n’Roll in Höchstform: Am 31. Oktober sorgt Andreas Gabalier für den krönenden Abschluss des Monats. Mit kraftvollen Songs, Dirndln, Lederhosen und purer Lebensfreude garantiert er ein musikalisches Gesamterlebnis in Halle D. Gabalier selbst verspricht: „Ich gebe live alles für meine Fans! Ein Hulapalu auf uns!“

Tickets & Infos:

Kasse der Wiener Stadthalle, online oder unter 01/79 999 79, im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Mo.-Sa., ausgenommen Feiertage, 8-20 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Mo.-Sa., ausgenommen Feiertage, 10-19 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen