Dank den Kindern in Hietzing geht es im Streckerpark jetzt rund

Im Rahmen des Hietzinger Kinderparlaments 2026 hatten die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit, demokratisch über ein neues Spielgerät abzustimmen.

Im Streckerpark gibt es ab sofort ein neues Drehkarussell. Notwendig wurde der

Austausch, da das bisherige Spielgerät altersbedingt ersetzt werden musste. Besonders

erfreulich: Über das neue Karussell entschieden die Kinder selbst.

Im Rahmen des Hietzinger Kinderparlaments 2026 hatten die teilnehmenden Kinder die

Möglichkeit, demokratisch über das neue Spielgerät abzustimmen. Mit ihrer Entscheidung

haben sie aktiv an der Gestaltung ihres Bezirks mitgewirkt und ihr Wunsch wurde nun

umgesetzt. „Wenn Kinder ihren Bezirk mitgestalten dürfen und ihre Ideen Wirklichkeit werden, ist das gelebte Mitbestimmung. Ich freue mich, dass das neue Drehkarussell nun vielen Kindern Freude bereitet.“, so Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

Die Umsetzung des neuen Drehkarussells im Streckerpark ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Beteiligung sichtbar wird und den Bezirk nachhaltig bereichert.