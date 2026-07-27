Erster Teil des Bert-Brecht-Parks in der Landstraße eröffnet

Die Wiener Stadtgärten und ARE Austrian Real Estate eröffnen den rund 14.000 m² großen ersten Teilbereich des neuen Bert-Brecht-Parks im Stadtquartier VILLAGE IM DRITTEN.

Mit dem VILLAGE IM DRITTEN entwickelt die ARE Austrian Real Estate (ARE) gemeinsam mit der Stadt Wien und dem wohnfonds_wien ein neues Stadtquartier, das Leben, Lernen, Arbeiten und Freizeit vereint. Das grüne Herzstück des Quartiers bildet der insgesamt etwa zwei Hektar große Bert-Brecht-Park.

Jetzt hat die ARE den rund 14.000 m² großen ersten Teilbereich des Parks an die Wiener Stadtgärten übergeben und gemeinsam mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger eröffnet. “Damit bekommt der dritte Bezirk eine neue Grünoase, und zwar nicht für die Bewohnerinnen und Bewohner des Village im Dritten, sondern für alle Wienerinnen und Wiener.“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger freut sich über die Eröffnung des ersten Teilbereichs: „Wo neuer Wohnraum entsteht, braucht es hochwertige Freiräume zum Entspannen, Spielen und Verweilen sowie mehr Grün, Schatten und Abkühlung für ein klimafittes Grätzl. Ich freue mich, dass wir den Landstraßerinnen und Landstraßern damit mehr Lebensqualität sowie attraktive Aufenthaltsräume bieten und einen wichtigen Beitrag zur klimafitten Weiterentwicklung der Landstraße leisten können.“

Raum für Erholung

Der Bert-Brecht-Park wurde mit dem Quartier VILLAGE IM DRITTEN von der ARE Austrian Real Estate in Abstimmung mit den Wiener Stadtgärten geplant und errichtet. Er bildet das Herzstück des neuen Stadtteils mit rund 2.000 freifinanzierten und geförderten Wohnungen sowie Büros, Geschäften und Bildungseinrichtungen.

“Die ARE hat den insgesamt zwei Hektar großen Park bereits mit der Infrastruktur des Quartiers angelegt und bepflanzt. So konnte er in den vergangenen Jahren, parallel zu den Bauarbeiten, anwachsen. Ich freue mich, dass wir den Großteil des Parks schon jetzt an die Stadt Wien übergeben und gemeinsam eröffnen können.”, , sagt Gerald Beck, Geschäftsführer der ARE Austrian Real Estate.

Der erste Teilbereich des Bert-Brecht-Parks ist als vielseitiger Aufenthaltsort gestaltet. Eine großzügige Picknickwiese sowie multifunktionale, nutzungsoffene Rasenfläche laden zum Verweilen und Bewegen in der Natur ein. Zahlreiche Sitz- und Aufenthaltsbereiche, etwa auf den geschaffenen Blumenterrassen zwischen schönen großzügigen Stauden-Gräser-Beeten, sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Für Familien bietet der Park einen eingezäunten Kleinkinderbereich mit einer Sand- und Matsch-Zone. Eine großzügige Schattenpergola spendet den Kleinsten dabei beim Spielen Abkühlung. Ergänzt wird das Angebot durch einen abwechslungsreichen Wasserspielplatz.

Die Kombination aus naturnaher Gestaltung, ökologischen Maßnahmen und attraktiven Freizeitangeboten macht die neue Parkanlage zu einer wertvollen Bereicherung für den 3. Bezirk. Der zweite Teilbereich wird voraussichtlich bis Ende 2027 fertiggestellt.