“Chef-Trenner” Prohaska wirbt für saubere WM!

Mit Augenzwinkern! Pünktlich zur Fußball-WM startet die 48er mit einer neuen Sauberkeitskampagne und Ober-Kommentator Schneckerl Prohaska.

Die Fußball-Legende Herbert Prohaska steht als humorvoller “Chef-Trenner” im Mittelpunkt der neuen MA-48-Kampagne. Er soll mit seinem Schmäh klare Botschaften für ein sauberes Wien vermitteln.

Er sot amal so

Ob liegen gelassener Hundekot, weggeworfene Zigarettenstummel, illegal abgestellter Sperrmüll oder sonstiger Dreck: Die Kampagne erinnert daran, dass Sauberkeit nur gemeinsam funktioniert.„Sog’ ma amal so: Wenn jeder seinen Dreck einfach liegen lässt, dann schaut’s irgendwann aus wie nach einer Verlängerung im Gatsch. Beim Fußball musst auch zusammenspielen – und bei der Sauberkeit in Wien genauso“, so Herbert Prohaska zur Kampagne.

Strafen für Verunreinigungen

Das Wiener Reinhaltegesetz verbietet das Verunreinigen von Straßen, öffentlich zugänglichen Grünflächen und Wasserflächen. Verstöße werden geahndet: Für weggeworfenen Müll oder Zigarettenstummel werden Organstrafverfügungen von 70 Euro verhängt, illegale Sperrmüllablagerungen kosten sogar ab 600 Euro. Kontrolliert wird dies durch die WasteWatcher der Stadt Wien.

Alle müssen mitspielen

Gemeinsam mit „Chef-Trenner“ Herbert Prohaska setzen die 48er einmal mehr ein klares Zeichen: „Für ein sauberes Wien müssen alle mitspielen. Mit der Kampagne wollen wir Bewusstsein schaffen und dazu motivieren, die zahlreichen Entsorgungsmöglichkeiten in Wien auch tatsächlich zu nutzen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Stadtrat Jürgen Czernohorszky und MA-48-Chef Josef Thon präsentieren die neue Prohaska-Kampagne (Bild: Stadt Wien/Votava).

Ausreden gelten nicht

In der Stadt stehen 21.800 Papierkörbe mit Ascherohren, 1.200 freistehende Ascherohre sowie 4.200 Hundekotsackerl-Spender zur Verfügung. Sperrmüll kann zudem kostenlos montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr auf einem der 13 Mistplätze entsorgt werden. „Die neue Kampagne zeigt, dass Sauberkeit Teamarbeit ist, wie im Fußball.” Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt – und das soll auch so bleiben”, so der ewige Schneckerl.

Und hier ein weiteres Kampagnen-Sujet: