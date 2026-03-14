Die Wiener Jahreskarte ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte – auch wenn die Verteuerung manche verärgert hat. Trotzdem bleiben 75 Prozent der Haushalte der Jahreskarte treu. Oder noch besser: Es gibt mindestens eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis der Daten von Statistik Austria zeigt. Das sind genau 727.000 Haushalte der Stadt.

Doppelt so viel

Gegenüber den benachbarten Bundesländern gibt es in Wien doppelt so viele Öffi-Fahrer. An zweiter Stelle liegt Salzburg mit 36,5 Prozent knapp vor Tirol mit 36,2 Prozent und Vorarlberg mit 33,4 Prozent. Der Durchschnitt der acht Bundesländer liegt bei 30 Prozent.

1,054 Millionen Öffi-Karten

Zurück zu Wien. Hier ist die Anzahl der Öffi-Jahreskarten von 852.000 im Jahr 2019 auf 1,054 Millionen im Jahr 2024 gestiegen, das ist eine Zunahme von rund 24 Prozent. „In Zeiten steigender Spritpreise kann sich die Bevölkerung durch den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr mit der Jahreskarte besonders viel Geld sparen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Weit günstiger

Legt man das amtliche Kilometergeld zugrunde, kommt man zum Preis der Jahreskarte mit dem Auto nur 922 Kilometer weit, was etwa einem Monat Autofahren entspricht. Ein weiterer Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist somit das Gebot der Stunde.