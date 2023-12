Diskussion um Olympia in Wien ist neu entflammt!

Winterspiele in Wien wären durchaus möglich. Eishockey in Kagran, Skirennen am nahen Simmering. Die Diskussion ist ab sofort eröffnet.

Im Herbst 2025 finden ­Gemeinderatswahlen statt und die Parteien suchen schon nach Leuchtturmprojekten. Wie wär’s, wenn dabei der Sport einmal nicht zu kurz kommen würde? Olympia in Wien ist ein Thema, das für einen enormen wirtschaftlichen Schub sorgen würde. 2013 stimmten zwar 72 % der Stadtbevölkerung gegen einen solchen Megaevent, aber dabei ging es um Sommerspiele. Und wir sind halt keine Nation der Ringer, Fechter oder Bogenschützen – wir sind Wintersportler! Eine Bewerbung dafür steht tatsächlich im Raum: Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser spekuliert mit einer gemeinsamen Kandidatur mit Slowenien für 2034. Hier könnte und sollte Wien dagegenhalten. Die Hauptstadt hätte beim IOC viel größere Chancen!

Tirol & Semmering

Natürlich bräuchte man Partner wie Tirol mit einer Abfahrt in Kitzbühel oder Bayern mit den Bob- und Rodelbewerben – die Wege zwischen den einzelnen Austragungsstätten wären aber wesentlich kürzer als zum Beispiel in Salt Lake City 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 oder Sotschi 2014. Viele Bewerbe könnten tatsächlich bei uns in Wien über die Bühne gehen: etwa Eiskunstlaufen, Eisschnelllaufen, Eishockey, Shorttrack und Curling – international gesehen alles Höhepunkte, die für einen weltweiten Werbeeffekt sorgen. Die Infrastruktur dafür würde bleiben und auch allen Wienern dienen. Alpine Slaloms und Riesentorläufe wären wiederum auf dem nahen Semmering möglich.