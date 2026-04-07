Eine neue Gärtnerunterkunft für den Schweizergarten: Im 3. Bezirk entsteht eine moderne Unterkunft für insgesamt 68 Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten. Ab Jänner 2027 soll das neue Gebäude mit einer Grundfläche von rund 584 Quadratmetern eröffnet werden.

“Die neue Unterkunft der Wiener Stadtgärten ist ein Fenster in eine klimafreundilche Zukunft. Hier wird umweltschonende Bauweise mit umliegenden Grünflächen und sauberer Energie vereint. Das Ergebnis: Eine hohe Aufenthaltsqualität für Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Was für sie im Schweizergarten bald Realität wird, wollen wir durch den Gasausstieg und den steten Grünraumausbau für ganz Wien erreichen.”, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Hier investieren wir gezielt in gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten, die tagtäglich für die Pflege unserer wertvollen Grünräume sorgen. Es freut mich, dass bei der Errichtung der bestehende Baumbestand erhalten bleibt.“, freut sich Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Unterkunft wird in Holzfertigteilbauweise errichtet und als Niedrigenergiegebäude umgesetzt. Zum Einsatz kommen unter anderem Wärmepumpen, eine Photovoltaikanlage sowie Begrünungen am Dach und an der Fassade, die für ein angenehmes Mikroklima sorgen. Der bestehende Baumbestand im Schweizergarten bleibt erhalten. Zusätzlich sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorgesehen.

“Es freut mich ganz besonders, für die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, die mit ihrer täglichen Arbeit zunehmend Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen und damit auch einen wesentlichen Beitrag für die Aufrechterhaltung der Lebensqualität in unserer schönen Stadt leisten, künftig eine zeitgemäße Gärtnerunterkunft in ökologischer, umweltschonenender Bauweise zur Verfügung stellen zu können.”, so Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.