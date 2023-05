Eine wilde Schönheit auf 34 Kilometern Länge

Der Wienfluss, auch die „Wien“ genannt, fließt durch die West-Bezirke. Eine Ausstellung zeigt die schönsten Bilder.

Eine bemerkenswerte ­Ausstellung von Josef und Kerstin Samuel hat den Wienfluss auf einer Länge von 34 Kilometern zum Thema. Obwohl er sich durch Stadtgebiet schlängelt und durch neun Bezirke – 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 – fließt, hat er ­alpinen Charakter und gilt als Wildwasser.

Weniam im Jahr 881

Der Name der Samuel-Ausstellung ist „Weniam“ – überliefert aus dem Jahr 881, wo von einer „Schlacht bei Weniam“ (Waldbach) berichtet wird. Der Wienfluss, auch „die Wien“ genannt, entspringt im westlichen Wienerwald bei Rekawinkel und mündet bei der Urania in den Donaukanal. Im Stadtgebiet verläuft der Fluss fast durchwegs in einem tiefen Betonbett, ab der Kennedybrücke wurde pa­rallel ein Weg für Läufer, Fußgänger und Radfahrer gestaltet.

Infos zur Foto-Ausstellung

„Weniam – Waldbach – Wienfluss“: 6. Juni bis 14. August, Schildermaler-Museum, 4., Mühlgasse 7, 0664/936 79 43, josef.samuel@chello.at, www.schildermalermuseum.at