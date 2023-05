Der 13. Bezirk baut jetzt für die Zukunft vor

Immer mehr Menschen zieht es in den wohl schönsten Bezirk Wiens und die brauchen Platz. Kein ganz leichtes Unterfangen.

Hietzing ist eine der begehrtesten Wohngegenden Wiens. Hier zu leben, muss kein Traum bleiben. Mehrere Bauprojekte machen das möglich. So wird gerade die ehemalige Kranken­schwesterschule in der Jagdschlossgasse 23 zur ­„Floriette“ umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet man Ende des Jahres (floriette.at). Schön auch die Aussichten in der Gemeindeberggasse 67–71. Hier entsteht gerade ein Neubauprojekt mit dem äußerst passenden Namen „­Bellavista“ mit insgesamt 20 hochwertigen Wohnungen (bellavista1130.at).

Exklusiv bis sozial

In Hietzing soll sich jeder zu Hause fühlen. So war kürzlich am Montecuccoliplatz Baubeginn für den Gemeindebau NEU, dessen 64 Gemeindewohnungen leistbaren Wohnraum bieten. Preislich auf der anderen Seite des Spektrums liegen die Dachwohnungen, die im Zuge der Revitalisierung des EKAZENT auf nicht allein sprichwörtlich höchstem Niveau entstehen.

Infos zu den Eigentums­wohnungen auf: http://ekazent.at