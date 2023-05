Streetball-Fans, aufgepasst: Krachende Dunks, atembe­raubende Distanzwürfe und spektakuläre Blocks warten von 30. Mai bis 4. Juni vor dem Rathaus.

Bei der 3×3-WM geht es sogar um Gold, Silber und Bronze. Die Regeln beim 3×3-Streetball als ganz spezielle Form des Basketballs: Drei gegen drei spielen nur auf einen Korb, ein Dreier-Wurf zählt dabei zwei Punkte, normale Würfe innerhalb der Distanzlinie einen Punkt. Das Spiel ist entweder nach zehn Minuten oder nach 21 Punkten vorüber.

Wien als toller Gastgeber

Ab Dienstag, 30. Mai, werden Basketballer aus 40 Nationen inmitten einer 3.000-Plätze-Arena ihr Können zeigen. Das Team Vienna ist mit Nationalspielern gespickt und nach den letzten Ergebnissen in Japan in Topform. Erst im Halbfinale war Endstation, am Ende schafften die Wiener 3×3-Streetballer den guten dritten Platz. Vielleicht ist also eine Medaille beim Heimturnier möglich.

Aktuelle Infos gibt‘s unter https://basketballaustria.at/3×3