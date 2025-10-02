Der 3. Simmeringer Jazzherbst macht den Enkplatz zum Hotspot für Musikliebhaber. Am 10. Oktober 2025 grooven Michaela Rabitsch & Robert Pawlik mit ihrem Quartett bei freiem Eintritt.

Wenn sich im Herbst die Wiener Bezirke in klingende Bühnen verwandeln, dann ist es Zeit für die Wiener Jazz & Genusstage. Zum dritten Mal steht auch Simmering im Zeichen des Jazz. Mit dem neu renovierten Enkplatz als Kulisse und einem internationalen Spitzenensemble verspricht der 3. Simmeringer Jazzherbst ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis.

Groove im Herzen Simmerings

Die Wiener Jazz & Genusstage feiern heuer ihr 13-jähriges Jubiläum. Sie bringen den Jazz aus den Konzertsälen mit großem Erfolg direkt vor die Haustüren der Wiener. Der Enkplatz in Simmering, frisch herausgeputzt und voller Leben, wird am Freitag, 10. Oktober 2025, von 16 bis 18 Uhr zum vibrierenden Treffpunkt für Musik und Begegnung. Wer Jazz liebt oder einfach Lust auf einen schwungvollen Nachmittag hat, ist hier genau richtig.

„First Couple of Jazz“ aus Wien

Im Mittelpunkt steht das Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet. Die beiden, bekannt als „Vienna’s First Couple of Jazz“, zählen zu den Aushängeschildern der heimischen Szene. Mit Trompete, Gesang und Gitarre, getragen von Bassist Joe Abentung und Drummer Dusan Novakov, entsteht ein Klangbild, das von Hard Bop über Blues bis zu funky Grooves reicht. Inspiriert vom urbanen Sound New Yorks, mit feinen World-Music-Farben gewürzt, entsteht ein unverwechselbarer Signaturesound – leidenschaftlich, groovend, weltoffen.

„From Austria they come and this trumpet/guitar led crew just might conquer the world with their sound“, schwärmte bereits der US-Kritiker Chris Spector. Wer sie live erlebt, versteht sofort, warum. Ihre Musik schlägt eine Brücke von Chicago bis Simmering und lädt zum Mitwippen ein.

Weltklasse-Jazz made in Austria

Der Simmeringer Jazzherbst ist mehr als nur ein Konzert: Er bringt internationales Flair in den Bezirk, lädt zum Flanieren und Verweilen ein und zeigt, dass große Kultur auch im kleinen Rahmen stattfinden kann. Und das Beste: Der Eintritt ist frei. Wer also am 10. Oktober Lust auf eine entspannte Auszeit mit hochkarätiger Musik hat, sollte sich den Termin vormerken. Bei Schlechtwetter wird das Konzert eine Woche später, am 17. Oktober, nachgeholt. Der Simmeringer Jazzherbst ist eine Einladung, sich von der Energie des Jazz verzaubern zu lassen. mitten im Herzen des 11. Bezirks.

www.michaelarabitsch.com