Das Familienprogramm kann sich sehen lassen: Eine Hüpfburg, ein Trettraktoren-Parcours und zahlreiche Mitmachstationen laden die jüngsten Besucher:innen zum Austoben ein. Wer es abenteuerlich mag, wagt die Gondelfahrt in 40 Meter Höhe – mit traumhaftem Blick über den Heldenplatz. Beim Kühe-Melken, am Fühlpfad oder im Erholungswald gibt es Landwirtschaft hautnah zu erleben. Zusätzlich lockt der Bildungscampus mit praxisnahen Infos rund um Natur, Wald, Feld und Tier.

Kulinarik aus allen Bundesländern

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Der Bauernmarkt bietet regionale Köstlichkeiten, dazu schenken Wiener Heurige feine Weine aus. Österreichisches Bier und Spezialitäten aus allen Bundesländern machen das Festival zu einem kulinarischen Streifzug quer durchs Land.

Musik und Tradition: Programm-Highlights

Am Samstag, 6. September, startet das Festival ab 12 Uhr mit einer Landmaschinen- und Trachtenmodenschau.

15:00 – 16:15 Uhr: Alpenlandler Musikanten

16.45 – 18:00 Uhr: Viera Blech

18:00 -18:30 Uhr: Bieranstich

18.30 – 19:45 Uhr: Brassaranka

20.30 – 21:45 Uhr: Krautschädl

Am Sonntag, 7. September, rollen nostalgische Schätze über den Heldenplatz: Die Oldtimer-Traktorenschau ist ein Fixpunkt für Fans historischer Gefährte. Frühschoppen mit den Original Woodstock Musikanten und den Kaiser Musikanten sorgen für schwungvolle Unterhaltung. Ein feierlicher Moment folgt beim Erntesegen mit Dompfarrer Toni Faber, ehe die Kronwildkrainer das Festival beschwingt ausklingen lassen.

ernte.dank.festival.

📍 Wo: Wiener Heldenplatz

📅 Wann: Samstag, 6. September & Sonntag, 7. September

🌐 Mehr Infos: www.erntedankfestival.at