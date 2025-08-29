Diesmal werden die musikalischen Highlights von Leo Kohn und Richi Huber geliefert: Pop-Hits, Evergreens und Rock-Oldies werden geboten. Tanzen ist nicht nur erlaubt, sondern wird auch gewünscht. Es werden Geschichten und Musik aus vielen verschiedenen Ländern präsentiert: Griechisch, Spanisch und Türkisch. Und ein Überraschungsgast ist auch angesagt. Ein reichhaltiges Buffet mit Speisen und Getränken sowie eine Tombola gehören selbstverständlich zum Sommerfest dazu. Und für Kinder gibt es eine Menge von Spielmöglichkeiten. Also: Hingehen und „Mitten in Hernals“ mitmachen.