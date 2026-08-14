An diesen Reisezielen geht der Sommer in die Verlängerung

Wer zeitlich flexibel ist, kann den Sommer in der Nebensaison verlängern.

Denn auch Ende September und im Oktober locken zahlreiche Reiseziele rund um Europa mit warmem Meer, Sonnenschein und angenehmen Temperaturen.

Kroatiens Süden entdecken

Von Dubrovnik aus lässt sich die südliche Küste Kroatiens noch bis Ende September mit einer Segelyacht erkunden. Die einwöchige Route führt unter anderem zu den Inseln Lopud, Šipan, Mljet und Korčula. Kleine Buchten laden zum Schwimmen ein, während historische Küstenorte für Abwechslung sorgen. Mit maximal zehn Teilnehmenden bleibt die Reise besonders persönlich. Auch Kreuzfahrten entlang der dalmatinischen Küste werden noch bis in den Oktober angeboten.

Baden bis November

Zypern zählt zu den wärmsten Reisezielen im Mittelmeerraum. Zwischen September und November erreichen die Lufttemperaturen laut BILLA Reisen noch 25 bis 32 Grad, das Meer kann bis zu 27 Grad warm sein. Damit eignet sich die Insel sogar noch im November für einen Badeurlaub. Ein weiterer Vorteil: Der Flug von Österreich dauert nur rund drei Stunden. Für Ausflüge sind die Temperaturen im Herbst zudem angenehmer als im Hochsommer.

Langer Sommer in Tunesien

Ob Monastir, Hammamet oder die Insel Djerba: Tunesien bietet bis weit in den Herbst sommerliche Bedingungen und gilt als Reiseziel mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im September werden häufig noch 28 bis 32 Grad erreicht. Selbst im Oktober ist Baden bei Lufttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad sowie Wassertemperaturen von bis zu 25 Grad möglich.

Kreta bietet Abwechslung

Auf der größten griechischen Insel haben viele Hotels und Tavernen bis Ende Oktober geöffnet. Kreta eignet sich im Herbst besonders für eine Kombination aus Strandurlaub, Wandern und Kultur. Bei 24 bis 30 Grad Lufttemperatur und einem 22 bis 26 Grad warmen Meer lässt sich das Sommergefühl noch einige Wochen länger genießen.

Weitere sonnige Ziele

Auch die Kanarischen Inseln sind als Ganzjahresdestination eine gute Wahl. Auf Sizilien dürfen Reisende ebenfalls bis etwa Mitte Oktober mit sommerlichem Wetter rechnen. Wer nicht an die Schulferien gebunden ist, kann so der kühleren Jahreszeit in Österreich noch einmal entfliehen – ganz ohne Fernreise.