Rapid-Legenden in Namen der Sektoren verewigt

Gute Klub-Idee: Auf den Stadion-Tribünen erhalten Sektoren die Namen von echten Legenden. Von jenen, die Rapid zu großen Erfolgen geführt haben.

Heutzutage sind bei jungen Fans ja schon irgendwelche Ex-Spieler “Legenden”. Mit den neuen Sektoren-Namen auf drei Tribünen soll manifestiert werden, dass echte Legenden die Grün-Weißen zu großen Erfolgen geführt haben.

Echte Rapid-Kaliber

Auf der Nordtribüne erinnern die Sektoren an Michael Konsel, Gerhard Hanappi, Ernst Happel, Heribert Weber und Peter Schöttel.

Auf der Allianz-Tribüne begegnen die Rapid-Fans den Legenden Antonín Panenka, Hans Krankl, Dietmar Kühbauer, Steffen Hofmann und Andreas Herzog.

Auf der Haupttribüne wird Franz “Bimbo” Binder gehuldigt.

Formatfüllender “Hanseee”

Zudem wurden die Aufgänge der Sektoren mit großflächigen Graffitis der Legenden gestaltet. Womit die Vereinsgeschichte – abgesehen vom Rapideum – noch sichtbarer wird.

Rapid-Stadion mit neuen Sektoren-Namen (© Stefan Joham).

Hofmann ist stolz

„Vielen Dank an Heinz Deutsch, der bei einer Hauptversammlung den Mitgliederantrag dazu gestellt hat. Wir haben das mit tatkräftiger Unterstützung von Präsidiumsmitglied Stefan Kjaer und Rapideum-Leiter Julian Schneps umgesetzt”, so Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.

Die Fans warten

Der außerdem betont: “Es ist eine große Ehre für mich, selbst dabei sein zu dürfen!” Zu Recht, schließlich hat Hofmann als Spielmacher Rapid zu den letzten beiden Meistertiteln (2005, 2008) geführt – auf eine Fortsetzung warten die Fans bis heute.