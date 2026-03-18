Durch den Abend führte Model und Moderatorin Barbara Meier, die gemeinsam mit zahlreichen bekannten Gesichtern die neuen Kreationen verkostete. Mit dabei: Musiker Lucas Fendrich, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, TikTok-Star Martina Kaiser samt Tochter, Musicalprofi Ramesh Nair sowie viele weitere Vertreter*innen aus Medien, Kulinarik und Social Media. Auch die heimische Influencer-Szene ließ sich das Event nicht entgehen – schließlich ging es um die wohl süßeste Nebensache der Stadt.

Zwischentitel: Die Eis-Trends 2026 – von Pistazie bis Pixelwelt

Im Mittelpunkt standen natürlich die brandneuen Sorten, mit denen Eskimo heuer für Abkühlung sorgen will. Besonders neugierig machte das „Volcanix“ – Europas erstes Eis mit gleich fünf Schichten, das optisch wie geschmacklich neue Maßstäbe setzen soll.

Auch Magnum setzt auf Eleganz: Die neuen Signature-Sorten „La Pistache“ und „La Pêche“ bringen Haute-Couture-Flair in die Tiefkühltruhe. Cremissimo wiederum überrascht mit „Soft & Crunchy“-Varianten inklusive knuspriger Ecke zum Selbstmixen – ein kleines Dessert-Erlebnis für zuhause.

Für alle, die gerne teilen (oder eben nicht), gibt es Solero jetzt auch als fruchtige Bon-Bon-Variante. Und mit dem neuen Cornetto Max Pistachio wird der Pistazien-Trend endgültig zum Sommer-Must-have.

Auch für kleine Eisfans wird’s bunt

Natürlich wurde auch an die jüngsten Gäste gedacht: Der neue Twister Frrreeze sorgt für extra Frischekick, während ein vom beliebten Onlinegame inspiriertes „Minecraft“-Eis vor allem bei Kids für leuchtende Augen sorgt.

Genuss mit Ausblick

Neben den innovativen Sorten war es vor allem die besondere Atmosphäre, die den Abend prägte: entspanntes Networking, gute Musik und jede Menge Eis in all seinen Facetten. Gastgeberin Andrea Huber-Schallmeiner zeigte sich erfreut über den gelungenen Auftakt – und die Gäste waren sich einig: So kann der Sommer kommen.