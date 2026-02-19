Die Taufe erfolgte heute im Beisein von Mobilitätsminister Peter Hanke, ÖBB CEO Andreas Matthä und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Damit rollt die Vorfreude auf den Eurovision Song Contest bereits durch ganz Österreich.

Wien wird 2026 zur ESC-Host-City

Im Mai 2026 wird Wien zur Bühne für die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests. Erwartet werden rund 500.000 Besucher:innen in der Host City. Weltweit verfolgen laut Veranstalterangaben etwa 170 Millionen Menschen die Shows.

Die ÖBB sollen dabei eine zentrale Rolle übernehmen: Fans aus ganz Europa sollen klimafreundlich, komfortabel und verlässlich nach Wien an- und abreisen können.

Mobilitätsminister Peter Hanke betont die Bedeutung des Großereignisses für Österreich: Der ESC sei ein starkes Zeichen für Österreich als engagierten Partner im Herzen Europas. Moderne, nachhaltige Mobilität sei dabei entscheidend – sie verbinde Menschen über Grenzen hinweg und mache das Land zukunftsfit.

Partnerschaft mit klarer Botschaft

Auch ÖBB CEO Andreas Matthä schlägt in dieselbe Kerbe: Der Eurovision Song Contest stehe seit 70 Jahren für Vielfalt, Zusammenhalt und Begeisterung – Werte, die auch die ÖBB im Alltag leben würden.

Das gemeinsame Motto der Partnerschaft lautet daher passend: „United by Music – moved by ÖBB“.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen ORF und ÖBB. Die neue Lok im ESC-Design trage dazu bei, den Song Contest im ganzen Land sichtbar zu machen und die Menschen frühzeitig einzustimmen – von den Stadtzentren bis in die Regionen.

Rollende Markenbotschafterin durch ganz Österreich

Die gebrandete Taurus-Lokomotive soll ab sofort als „rollende Markenbotschafterin“ unterwegs sein. Auch die ÖBB-Werbung sieht darin einen starken Auftritt: Mit reichweitenstarken Bahnhofswerbeflächen werde eine breite Plattform geschaffen, die den ESC österreichweit sichtbar mache.

Wer die Lok live sehen will, kann ihre aktuelle Route übrigens online über den ÖBB Lokfinder verfolgen.

Event der Superlative – mit Side-Events in ganz Wien

Der Eurovision Song Contest findet 2026 bereits zum dritten Mal in Österreich statt. Fix sind folgende Termine:

12. Mai 2026: 1. Semifinale

14. Mai 2026: 2. Semifinale

16. Mai 2026: großes Finale

Mit 35 teilnehmenden Delegationen, zwei Wochen Events und Side-Events in ganz Wien, rund 2.000 Crew-Mitgliedern und etwa 1.000 Medienvertreter:innen aus aller Welt zählt der ESC erneut zu den größten TV- und Live-Produktionen Europas. Auch online ist das Interesse enorm: Rund 1,8 Milliarden Social-Media-Views werden genannt.

Resttickets: Rail Tours-Angebote noch verfügbar

Für alle, die bereits fix dabei sein wollen: Einige Resttickets sind laut ÖBB noch buchbar. Angeboten werden unter anderem:

Erlebnistickets (ESC-Ticket + Bahnfahrt)

Kombipakete (zusätzlich inklusive Hotelübernachtung)

Gebucht werden kann online über railtours.at und erlebnistickets.railtours.at

Wien ist also auf Kurs – und diesmal fährt der ESC schon vorab im passenden Look durchs ganze Land.