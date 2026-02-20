Rund um den 8. März, den Internationalen Frauentag, werden nicht nur Errungenschaften der Gleichstellung gefeiert, sondern auch aktuelle Herausforderungen sichtbar gemacht. Frauen gelten im Gemeindebau oft als das Rückgrat der Hausgemeinschaft – für wohnpartner sind sie daher das ganze Jahr über zentrale Ansprechpartnerinnen.

„Der Weltfrauentag am 8. März steht für Gleichberechtigung und Frauensolidarität. Wie die große Frauenbefragung ‚Wien, wie sie will‘ gezeigt hat, sind niederschwellige und kostenlose Angebote stark gefragt. Genau hier setzt wohnpartner an.“

…betont Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Programm in den Bezirken im Überblick

Vielfalt im 2. Bezirk : Ausstellung und Realitätscheck

Im Grätzl-Zentrum Krieau (Engerthstraße 230) dreht sich von 2. bis 6. März alles um starke Frauenbilder. In der Ausstellung „Frauenbilder“ verleihen 20 Frauen zwischen 19 und 89 Jahren aus unterschiedlichen Herkunftsländern ihren inneren Bildern Ausdruck. Die Figuren und ihre persönlichen Geschichten laden zum Innehalten ein.

Parallel dazu wird bei der Diskussionsveranstaltung „Frau, was willst du (noch)?“ ein gemeinsamer Realitätscheck zum Thema Gleichstellung gewagt. Ziel ist ein offener Austausch über Wünsche, Forderungen und bereits Erreichtes.

Gemeinsames Frühstück im 3. Bezirk

Am 3. März von 10 bis 12 Uhr lädt das Grätzl-Zentrum „Mitten im Dritten“ (Lechnerstraße 2–4) zum Frauencafé und Frauenfrühstück. Unter dem Motto „Wofür habe ich als Frau gekämpft?“ stehen persönliche Erfahrungen und generationsübergreifender Austausch im Mittelpunkt – ganz gemütlich bei Kaffee und Frühstück.

Kreativ im 5. Bezirk : „Vom Alten zum WOW“

Aus Alt mach WOW: Am 5. März von 16 bis 18 Uhr wird im Grätzl-Zentrum Reumannhof-Margaretengürtel (Margaretengürtel 100-110/6/1) kreativ gearbeitet. Alte Kleidungsstücke werden gemeinsam in neue Lieblingsstücke verwandelt. Eine Mini-Modenschau samt Fotoshooting rundet den Workshop ab. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.

Kabarett im 8. Bezirk : Humor trifft Haltung

Ein besonderes Highlight erwartet Gemeindebaubewohnerinnen am 4. März im Kabarett Niedermair in der Lenaugasse 1A: Die Kabarettistin Antonia Stabinger sorgt mit pointiertem Humor und scharfem Blick auf gesellschaftliche Rollenbilder für beste Unterhaltung.

Dialog im 10. Bezirk : Stimmen aus dem Karl-Wrba-Hof

Am 6. März von 11 bis 13 Uhr wird am Hauptplatz des Karl-Wrba-Hof das Gespräch gesucht. Bei einer Vor-Ort-Aktion werden Gedanken und Ideen zu Gleichberechtigung und Frauenrechten gesammelt – direkt von den Bewohner*innen.

Plakat-Aktion im 15. Bezirk

Von 2. bis 7. März lädt die wohnpartner-Plakat-Aktion am Kriemhildplatz 6 zum Mitmachen ein. Poster mit Fragen zu frauenrelevanten Themen regen Passant*innen dazu an, ihre Gedanken direkt auf den Plakaten zu hinterlassen – ein sichtbares Zeichen für Beteiligung im öffentlichen Raum.

Austausch in der Donaustadt und in Liesing

Im 22. Bezirk lädt das Frauen-Café am 3. März im Grätzl-Zentrum Kaisermühlen (Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01) zum entspannten Austausch ein.

Im 23. Bezirk steht am 5. März von 15 bis 17 Uhr im Grätzl-Zentrum Atzgersdorf (Steinergasse 36) das Thema Frauenwahlrecht im Mittelpunkt. Informationsmaterialien zur Frauenbewegung werden im Hof und an den Fenstern präsentiert – ein Blick zurück, um den Weg nach vorne zu stärken.

Ein Zeichen für Solidarität und Gleichstellung

Die Wiener Frauenwoche zeigt einmal mehr: Gleichstellung beginnt im Alltag – im Grätzl, im Gemeindebau, im direkten Gespräch. Mit ihrem vielfältigen Programm schafft wohnpartner Räume für Begegnung, Diskussion und Kreativität.

Das gesamte Programm ist online unter www.wienerfrauenwoche.at abrufbar.