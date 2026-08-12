Faber Group modernisiert ihre Zentrale in Liesing

Faber, der österreichische Generalimporteur für Roller und Motorräder der Piaggio Gruppe, hat seine Unternehmenszentrale in der Carlbergergasse im 23. Bezirk rundum modernisiert und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.

Faber ist nun seit fast 80 Jahren als Generalimporteur in der Motorradbranche tätig, die Piaggio Gruppe vertritt Faber in Österreich seit 1964. Mit den Zweiradmarken Piaggio, Vespa und Moto Guzzi bringt Faber italienischen Lifestyle auf Österreichs Straßen. Nun wurde es Zeit für eine Rundum-Modernisierung des langjährigen Headquarters in der Carlbergergasse 66a im 23. Bezirk.

Im Fokus der Umbauarbeiten standen das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, Räume zur Stärkung der Schulungskompetenz für Händler sowie die umfassende Händlerbetreuung. Die offizielle Eröffnung fand bereits vor Saisonstart statt und stellte damit die Weichen für den Aufbruch in eine neue Arbeits- und Service-Ära: moderner, effizienter und noch näher an den Bedürfnissen von Arbeitnehmer und Handelspartner ausgerichtet.

“Das Gebäude in der Carlbergergasse ist seit Jahrzehnten das Herzstück unseres Unternehmens – umso mehr freuen wir uns, diesen Standort jetzt mit neuen Strukturen und modernen Räumen weiterzuentwickeln“, zeigt sich der CEO der Faber Group und Obmann der ARGE 2Rad Josef Faber vom Umbau begeistert.