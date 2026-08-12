Mit Infinity Water und CRO cool durch den Sommer

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Sonniges Badewetter und Temperaturen die in sich in die Höchstgrade bewegen: Was bei der Hitze natürlich nicht fehlen darf? Die passende Erfrischung!

Genau dafür sorgt jetzt Gasteiner mit dem Infinity Water feat. CRO-Sommerpaket. Die neue Limited Edition mit direkt gepresstem Zitronensaft kombiniert den lässigen Vibe von CRO mit der belebenden Frische von Gasteiner – 100% natürlich und ohne Zucker. Um den Geschmack der Produktneuheit erlebbar zu machen, verlosen wir ein Infinity Water Sommerpaket, das Erfrischung in die Sommerzeit bringen.

Wenn Wasser auf Musik trifft

Infinity Water feat. CRO ist die Produktneuheit aus dem Hause Gasteiner. In einer Kooperation mit dem Star-Rapper bringt der Mineralwasserhersteller eine Limited Edition der beliebten Sorte Zitrone auf den Markt, welche vom Künstler persönlich gestaltet wurde. Wie auch die anderen Sorten aus der Infinity Water Range – Orange, Himbeer Zitrone und Holunder Limette – verbindet die limitierte CRO Edition Zitrone ein einzigartiges geschmackliches Erlebnis mit Emotionen und Musik.

Ein Drink mit Haltung

Die Kooperation steht unter dem Claim „Never not flowing“ und präsentiert sich mit klarer Haltung: eine Generation, die ihren eigenen Rhythmus findet und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

„Ich mag, wenn sich Dinge leicht anfühlen – und genau das ist Infinity Water für mich. Einfach, aber genial. Frisch gepresster Zitronensaft mit Sprudel keine Zusätze, ohne Zucker – erfrischend und zeitgemäß.“

…sagt CRO.

Unter jeder Lasche wartet ein Musikmoment

Das Gasteiner Infinity Water feat. CRO soll aber nicht nur gut aussehen und erfrischen,

sondern auch Erlebnisse schaffen: Unter jeder Dosenlasche befindet sich ein Gewinncode mit Preisen aus der Musikwelt – darunter Konzerttickets, Festivalpässe und exklusive Meet-and-Greets.

Mehr auf gasteiner.at/infinity-water

Gewinne jetzt das Infinity Water Sommerpaket

• 6x Infinity Water Zitrone feat. CRO

• 6x Infinity Water Orange

• 6x Infinity Water Himbeer Zitrone

• 6x Infinity Water Holunder Limette