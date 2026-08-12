Gürtel bei Nacht: Live-Rambazamba & viel Spaß

Am Samstag, 29. August, verwandelt sich der Gürtel wieder in eine große Bühne, wenn der Night Walk ruft.

Unter dem Motto „Feier die Vielfalt“ bringt der 28. Gürtel Nightwalk rund 50 Acts, mehr als 80 Stunden Musik und ein abwechslungsreiches Kunstprogramm in zahlreiche Lokale und auf vier Open-Air-Bühnen. Der Eintritt ist frei.

Popkultur am Gürtel

Seit beinahe drei Jahrzehnten steht der Gürtel Nightwalk für lebendige Wiener Popkultur. Dabei treffen traditionsreiche Veranstaltungsorte auf jüngere Mitglieder der Gürtelszene. Das Chelsea, das seit 1995 am Nightwalk teilnimmt und heuer sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist ebenso dabei wie das Lucia, das zum zweiten Mal Teil des Festivals ist. Gemeinsam mit dem B72 und dem rhiz bilden die beiden Lokale die Standorte der vier Open-Air-Bühnen.

Auf dem rund einen Kilometer langen Festivalgelände startet das Programm bereits am frühen Abend. Beim B72 stehen unter anderem Burnswell und Constant Confusion auf der Bühne. Die Wiener Band verbindet Rock, Punk, Alternative, Reggae und Ska und übersetzt bei ihren Coversongs die Texte kurzerhand ins Wienerische.

Punk, Indie und Rap

Beim Chelsea sorgen POST mit zeitgemäßem Punk und tanzbarem Pubrock für Stimmung. Mit ihrem Album „Go Boomer Go“ zählt die Band zu den viel beachteten heimischen Acts des Jahres. Ebenfalls zu hören sind die Low Life Rich Kids, die mit pointierten Texten gegen Intoleranz und Rückwärtsgewandtheit Stellung beziehen.

Auf der Bühne beim Lucia präsentiert das Trio Lion Season seinen Indie-Rock. Edwin & die üblichen Verdächtigen verbinden hingegen Rap mit Pop- und R’n’B-Elementen. Beim rhiz ist die Wahlwiener Singer-Songwriterin SHA-N mit thailändischen Wurzeln zu erleben. Lex Candy bringt Einflüsse von Bands wie den Foo Fighters oder Bring Me The Horizon an den Gürtel.

Musik bis spät in die Nacht

Nach den letzten Open-Air-Konzerten geht das Programm in den Lokalen weiter. Im Café Carina, Café Concerto, Fania Live, Kramladen, Loft und Loop warten Live-Acts und DJ-Sets auf die Besucherinnen und Besucher.

Auch abseits der Bühnen wird einiges geboten: Der Nachtmarkt präsentiert unter freiem Himmel zeitgenössische Kunst und Design. Bei Monza Blitz treffen Projektionskunst und experimentelle Klänge aufeinander und schaffen ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis.

Ein Fest der Vielfalt

Damit sich beim Gürtel Nightwalk alle wohl und sicher fühlen können, kommt heuer ein neues Awareness-Konzept zum Einsatz. Ein siebenköpfiges Team ist die ganze Nacht über auf dem Festivalgelände unterwegs und an türkisen T-Shirts und Westen zu erkennen. Die geschulten Ansprechpersonen helfen bei unangenehmen oder übergriffigen Situationen und sind unter der Telefonnummer 0670/555 88 96 erreichbar. Erstmals stehen außerdem geschützte Rückzugsräume zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch die Wiener Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“.

Als Gastgeberinnen und Gastgeber freuen sich Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, die Josefstädter Gemeinderätin Stefanie Vasold und Hernals Bezirksvorsteher Peter Jagsch auf einen friedlichen und abwechslungsreichen Abend. Unterstützt wird der Gürtel Nightwalk unter anderem von Wiener Städtische, Bank Austria, Pirate Radio und BASIS.KULTUR.WIEN.

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter www.guertelnightwalk.at.