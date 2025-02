Fadi Merza: Schweiß und Herzblut zum Abschied!

Fix ist: Der Abend des 29. März im Schwechater Multiversum wird emotionell. Denn Österreichs größte Kampfsport-Legende Fadi Merza zieht endgültig die Handschuhe aus. Zum Abschied mit einem Versprechen …

“Ich werde meinen letzten Tropfen Schweiß im Ring lassen, noch einmal alles geben, um dem Publikum ein Spektakel zu bieten!” Diese Worte sind typisch für den vielfachen Thaibox-Weltmeister Fadi Merza, der vor zwei Jahren das Box-Comeback gegeben hat. Ein Kämpfer, wie er im Buche steht. So wird er auch seinen Abschied feiern: “Ich garantiere zu meinem endgültigen Abschied eine Gänsehaut-Stimmung.”

Die Gründe des Abschieds

Fehlende Fitness ist nicht der Grund, dass der am 8. März 47-Jährige aufhört. “Ich hab mir von meiner Frau Ines das Versprechen abringen lassen, dass es mein endgültig letzter Fight sein wird.” Wobei auch private Schicksalsschläge im Vorjahr eine Rolle spielen. Daher sagt Fadi: “Eigentlich hab ich noch so viel Energie in mir, dass ich Bäume ausreißen könnte, aber natürlich muss ich vor allem an meine Familie denken!” An Frau Iris und Sohn Michel.

Eine schillernde Karriere

Nach der einzigartigen Thaibox-Karriere bestritt Merza bisher zwei Box-Kämpfe und peilt im dritten den dritten Sieg an. “Ihr werdet mich noch einmal von meiner besten Seite sehen”, verspricht das Kampfsport-Ass, das auch schon im Vorfeld des Ring-Abschieds Dankesworte findet: “Dem Bounce-Team möchte ich ganz besonders für die Chance danken, noch einmal Box-Luft schnuppern zu dürfen! Dankbar bin ich auch, dass mein Sohn Michel noch einmal live am Ring erleben kann, was die Leidenschaft seines Papas ist.”

Gegner noch nicht fix

Wer sein letzter Gegner sein wird, ist noch offen. Bounce-Boss und Ex-Profi Marcos Nader war eigentlich als Kontrahent im Gespräch, musste aus familiären Gründen aber passen. Fix hingegen ist die Location, für die der mehrfache Thaibox-Weltmeister einen Spitznamen mit Zwinkern bereithält: “Mein persönlicher Karrierekiller! Am 6. Dezember 2014 bestritt ich im Multiversum meinen letzten Thaibox-Fight. Wie es der Zufall will, wird nun auch mein letzter Auftritt als Boxer hier stattfinden.”

Infos: Merza-Akademie, Bounce Boxklub