Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die beiden Männer auf dem Foto stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht von 30. Dezember auf 31. Dezember 2025 in den Fahrradraum einer Wohnhausanlage in der Pfeiffergasse eingebrochen zu haben. Zehn Räder und ein E-Scooter sind verschwunden – die Schadenssumme beläuft sich auf 10.000 Euro.

Hinweise an Inspektion Storchengasse

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Lichtbilder der mutmaßlichen Täter über die Video-Anlage gesichert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden sie nun von der Polizei veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden vom Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter Telefon 01/31310-47341 erbeten.