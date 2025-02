Fantastisch: Crypto Stamp Drache im Drachen-Lichterpark

Mit seinem farbenfrohen Design und digitalem Charme begeistert der Crypto Stamp Drache der Österreichischen Post AG Besucher im magischen Drachen-Lichterpark. Dieses exklusive Highlight vereint Tradition und moderne Technik und setzt neue Maßstäbe in Wien.

Anlässlich der Wien-Premiere von „Game of Dragons“ erstrahlt der Drachen-Lichterpark im Schloss Neugebäude in neuem Glanz. Bis zum 16. Februar 2025 können Drachen-Fans den einzigartigen Crypto Stamp Drachen bestaunen – ein Sammlerstück, das sowohl in physischer Form (Crypto stamp 5.2) als auch digital mit fünf Zwillingsexemplaren fasziniert. Das historische Schloss Neugebäude mit seinen geheimnisvollen Innenhöfen bietet den idealen Rahmen, in dem sich Kunst und modernste Technik zu einem unvergesslichen Erlebnis verbinden.

Magische Inszenierung im Schloss Neugebäude

Das gruselig-schöne Schloss Neugebäude in Wien Simmering bildet das Herzstück des Drachen-Lichterparks. Zwischen ehrwürdigen Mauern und mystischen Innenhöfen entfaltet sich ein Spektakel aus 30 animatronischen, rauchspeienden Drachen. Mit spektakulären Lichteffekten in Szene gesetzt. Der Park führt die Besucher auf einer etwa einstündigen, magischen Reise durch Licht und Schatten. Ein Erlebnis, das Jung und Alt gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Exklusives Sammlerstück mit digitalem Twist

Der Crypto Stamp Drache beeindruckt nicht nur durch seine leuchtende Farbgebung, sondern auch durch die gelungene Verbindung von traditioneller Symbolik und moderner Digitalität. Neben dem begehrten physischen Exemplar erhalten Sammler fünf digitale Zwillinge, die das Erlebnis abrunden. Als besonderes Highlight ist der Drache im Ticketpreis als Plakat bereits integriert – ein attraktives Extra für alle Liebhaber außergewöhnlicher Sammlerstücke.

Ein magisches Erlebnis für alle Drachen-Fans

Der Drachen-Lichterpark bietet weit mehr als nur visuelle Reize. Geöffnet bei jedem Wetter von 16 bis 20 Uhr (letzter Einlass um 19 Uhr) im imposanten Ambiente des Schloss Neugebäude, verspricht die Ausstellung ein rundum gelungenes Erlebnis für die ganze Familie. Ob bei Sonnenschein oder Regen – die faszinierende Kombination aus animatronischen Drachen, spektakulären Lichtspielen und dem exklusiven Crypto Stamp Drachen macht den Besuch zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Tickets können bequem online über www.gameofdragonsexperience.com erworben werden.