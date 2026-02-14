Es ist eine Rückkehr, die Musik- und Theaterfreunde nicht verpassen dürfen! Ernst Molden feiert im Rabenhof mit „Döbling Burning“ Premiere: ein Singspiel, das Döbling, seinen Heimatbezirk, feurig in Szene setzt. Zwischen Villaerbschaften, geisterhaften Interventionen und einem Hauch dämonischer Verwicklungen entsteht ein erzählerischer Strudel, der die traditionsreiche Wiener Kulturszene aufwirbelt. Molden, längst ein Garant für innovative Wienerlieder und mehrfach ausgezeichneter Komponist, verbindet Humor, Musikalität und Gesellschaftskritik zu einem einzigartigen Bühnenerlebnis.

So hat man Döbling noch nie gesehen

Döbling, Wiens 19. Bezirk, oft verschlafen und doch voller Geschichte, wird in Moldens neuestem Singspiel zur Bühne von wunderbarem Chaos. Otto Meyer-Sudelfeld, gescheiterter Performancekünstler und letzter Erbe einer Gummifabrikanten-Dynastie, kämpft um das Erbe seiner Großmutter. Doch sein exzentrisches Verhalten drängt ihn ins Abseits. Hinzu kommen Monsignore Schoiswohl, der auf das Vermögen lauert, der dämonische Weinbauer Leopold Probus Musil und die Heilige Agnes persönlich. Die Handlung entfaltet sich charmant, bissig und voller Wiener Schmäh wie ein Totentanz zwischen Tradition, Mythen und moderner Absurdität.

Moldens unverwechselbarer Musikstil

Nach Erfolgen wie „Häuserl am Oasch“, „Hafen Wien“ und „Mayerling“ beweist Ernst Molden erneut, dass er der Meister der Verbindung von Wienerlied und Theater ist. Gemeinsam mit seiner Band – Maria Petrova, Aliosha Biz, Andrij Prosorow und Karl Stirner – schafft er ein Klanguniversum, das die Geschichte lebendig werden lässt. Die Musik ist leicht, humorvoll und zugleich tiefgründig. Mal jazzig, mal wienerisch, immer mit jener feinen Ironie, die Moldens Werke auszeichnet.

Hochkarätiges Ensemble und Premiere

Regisseur Thomas Gratzer inszeniert das Stück mit einem hochkarätigen Ensemble. Alina Schaller, Ursula Strauss, Skye MacDonald, Christoph Krutzler und Gerald Votava verleihen den Figuren Leben und Tiefe. Die Bühne von Dominique Wiesbauer, die Kostüme von Miriam Draxl und die Choreographie von Lukas Strasser sorgen für ein visuelles Erlebnis, das die Wiener Altstadt in flammendem Licht erstrahlen lässt. Tickets sind heiß begehrt, die Vorstellungen laufen von Februar bis März 2026 – ein Pflichttermin für Fans von Wienerlied, Singspiel und erstklassiger Live-Musik.

Premiere am 19.2.2026, Termine bis inkl. 8.3.2026 sind bereits alle ausverkauft.

Karten gibt es noch für 27.3., 28.3., 27.4., 28.4, 24.5. und 25.5., jeweils 20 Uhr unter www.rabenhoftheater.com

Bei ausverkauften Terminen wenden Sie sich für Restkarten und/oder Wartelistenplätze direkt ans Kartenbüro des Rabenhof Theaters: service@rabenhof.at oder Tel.: 01/712 82 82.