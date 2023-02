Fasching in Wien: Das sind die heurigen Kostümtrends

Fasching steht vor der Tür! Die Närrinnen und Narren der Stadt beginnen, sich auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit vorzubereiten. Noch einmal kräftig schunkeln, singen und tanzen, bevor es dann – mit dem Aschermittwoch – wieder in die Fastenzeit geht. Doch in welches Kostüm schmeißen sich die Wiener in diesem Jahr?

Wednesday

Im Trend liegen derzeit vor allem Film- und Serienkostüme, wie Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien, weiß. Besonders beliebt ist derzeit Wednesday Addams aus der Serie „Wednesday“. Ihr markanter Look, bestehend aus schwarzen Haaren und Kleidung sowie einer totenbleichen Gesichtsfarbe, lässt sich leicht nachmachen und erlebt dank der Netflix-Serie einen neuen Hype. Auch andere Filmheldinnen und -helden aus Avatar, Star-Wars oder Comichelden sind hoch im Kurs.

Klassiker wie der Clown, der Zauberer oder der Pirat, aber auch Maskeraden aus der Berufswelt, wie die Krankenschwester, sind in. Angesagt sind ebenso Paar-Outfits, etwa Bonnie und Clyde oder Speck und Spiegelei.

Umsatz

Wien gilt zwar nicht als Faschingshochburg, dennoch ist die fünfte Jahrezeit ein wichtiger Umsatzbringer für die Wiener Wirtschaft. Die Faschingszeit nehme immer mehr einen Eventcharakter an, was sich auch auf Gastro und Evenbereich auswirke, erklärt Gumrpecht.

Übrigens: Jeder Wiener verzehrt pro Jahr im Schnitt 12 Stück Krapfen. „Nur darüber, wo es die besten Krapfen der Stadt gibt, scheiden sich jedes Jahr aufs Neue die Geister“, weiß die Obfrau.