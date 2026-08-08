Eintritt frei: Fastfood-Tempel werden zum Party-Hotspot

DJ-Set, exklusive Drops, pure Energie und eine Community, die genau wusste, wo sie sein muss. Mit den Mäcci Summer Beats hat McDonald’s das neue Format des Sommers geschaffen, und geht jetzt auf Tour.

Woran erkennt man einen Place-to-be? Schlange vor der Tür, DJ am Start, limitierter Merch Drop und mittendrin eine Community, die nicht nur feiert, sondern zusammenkommt. Treffender lässt sich der Auftakt der Mäcci Summer Beats in der Taborstraße 39 und auf der Mariahilfer Straße 22 kaum beschreiben.

Rund 400 Gäste verwandelten die Restaurants der beiden Gastgeber Sade Schmitz-Ödek und Thomas Richter in Orte voll guter Laune und Summer-Feeling, das Lust auf mehr macht. Und mehr gibt es noch diesen Sommer.

Die nächsten Tour-Stops in Wien finden am 27.8., 21 Uhr am Südtirolerplatz (10., EG Top 151) und am 29.8., 8 Uhr im Gasometer (11., Guglgasse 12-14) statt.

Der Eintritt zu den Events ist kostenfrei und eine Anmeldung vorab nicht nötig.



