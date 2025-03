Favoriten: Beginn der Eis-Saison ist keine Frage des Wetters

Ganz egal, wann der Frühling offiziell beginnt – für die Favoritner begann er heute! Mit der traditionellen Eröffnung des Eisalon Tichy am Reumannplatz und die findet unabhängig vom Wetter statt.

5 Grad, Regen und ein bewölkter Himmel – so stellt man sich die Eröffnung der heurigen Eis-Saison zwar nicht unbedingt vor, aber das kann einen echten Tichy-Fan nicht von seiner geliebten Tradition abhalten. Der beliebte Eissalon Tichy am Reumannplatz, der bereits 1955 von Kurt und Marianne Tichy eröffnet wurde, startete heute in die neue Saison. Noch bevor sich um 10 Uhr der automatische Rollladen des Familienbetriebs öffnet, warten Ungeduldige bereits auf ihr erstes Tichy-Eis nach der gefühlt viel zu langen Winterpause.

Das Wetter nahmen sie mit Humor. “Da schmilzt das Eis im Stanitzl wenigstens langsamer”, so ein Unentwegter. Gegen 11 Uhr schaute auch Bezirksvorsteher Marcus Franz vorbei, der sich wie alle anderen brav anstellte. Vorfreude ist halt doch immer noch die schönste: „Ab diesem Zeitpunkt beginnt für mich der Frühling und ich bin jedes Jahr da, ich muss natürlich auch eine Portion mitnehmen für unser Büro”, so der Bezirksvorsteher. Die Qual der Wahl kennt der Franz nicht.

Traditionell ist sein erstes Eis der Saison Haselnuss “mein absolutes Lieblingseis”. Abgerundet wurde es allerdings mit Heidelbeer und Pistazie. So war das Stanitzl bund wie der 10. Bezirk selbst. Mit Haselnuss lag der Bezirkschef übrigens klar im Trend. “Unsere Kunden lieben die Klassiker. Neben Haselnuss, sind das Schoko, Erdbeer und Vanille“, erzählt Konditormeisterin Xenia Tichy. Und verrät gleich eines: “Anfang Mai präsentieren wir wieder ein ganz besonderes Eis des Jahres – welches das ist, bleibt aber noch unser süßes Geheimnis.”