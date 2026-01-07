Pflege ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die häufig von An- und Zugehörigen im häuslichen Umfeld übernommen wird. Diese Menschen leisten Tag für Tag einen unschätzbaren Beitrag – oft unter großer Belastung. Um sie zu stärken, zu entlasten und ihre wichtige Tätigkeit sichtbarer zu machen, stehen ab 19. Jänner 2026 Mitarbeiter vom Fonds Soziales Wien Pflege- und Betreuungsdienste jeden 3. Montag von 12-16 Uhr als Ansprechpersonen im Zimmer 109 der Bezirksvorstehung Favoriten zur Verfügung.

Dazu BV Marcus Franz: „Ziel ist es, Menschen zu beraten, die Angehörige und Verwandte pflegen. Mit dem richtigen Hinweis, an welche Stellen und Organisationen man sich zur rechten Zeit wenden kann, soll damit der Überlastung von pflegenden An- und Zugehörigen vorgebeugt werden und die gute Versorgung der Pflegebedürftigen sichergestellt werden.“

Astrid Pfeffer, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie die Projektleiterin der Pflegesprechstunden ergänzt: „Pflegende An- und Zugehörige leisten jeden Tag Enormes. In unseren Sprechstunden nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen, Sorgen und Bedürfnisse – vertraulich, unterstützend und auf Augenhöhe.“

Termine der „Pflegesprechstunden

Alle Termine der „Pflegesprechstunden“ 2026 finden in der Bezirksvorstehung Favoriten, Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 109 statt: