Favoriten: Geister-Ausfahrt wurde zum Freizeit-Paradies

Die alte “Geister-Ausfahrt Simmering” wurde nun zum 60.000 m² großes Freizeitareal. Der neue Tangentenpark bietet Sport- und Erholung im Grünen. Die Stadt Wien lädt zum großen Eröffnungsfest zum Ferienstart.

Bühne frei für ein neues Freizeithighlight in Favoriten! Die aus dem Verkehrsfunk wohl österreichweit bekannte „gesperrte Ausfahrt Simmering“ wurde von der Stadt Wien in einen 60.000 m2 großen Landschaftspark mit öffentlichen Grün- und Freiräumen, Sportangeboten, Wasserflächen sowie Fuß- und Radwegen verwandelt. Bürgermeister Michael Ludwig, Planungsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Marcus Franz eröffneten den neuen Tangentenpark feierlich und luden zum großen Eröffnungsfest am 28. und 29. Juni.

„Mit der Fertigstellung dieses neuen Landschaftparks gelingt uns eine großartige Erweiterung des Sport- und Freizeitangebots und damit eine Steigerung der Lebensqualität für die Bewohner in Favoriten und im angrenzenden Simmering“, so Bürgermeister Michael Ludwig und ergänzte “Hier sehen wir, dass Wien nicht nur einen großen Grünanteil hat, sondern diesen auch kontinuierlich erweitert.”

„Wir eröffnen heute ein echtes Paradebeispiel unserer “Raus aus dem Asphalt”-Strategie. Anstatt einer betonierten, unbenutzten Autobahn-Abfahrt gibt es nun einen blühenden Landschaftspark mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten“, freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima und richtet auch gleich einen Wunsch an die Verkehrsredaktion von Ö3: “Im Verkehrsfunk ist immer noch die Rede von der gesperrten Ausfahrt Simmering – das könnte man ja jetzt in “auf Höhe des Tangentenparks” ändern.”

375 neue Bäume und über 5.000 m² mehr Wald

Der neue Landschaftspark verspricht nicht nur Spiel und Spaß sondern auch viel mehr Natur auf der ehemaligen Verkehrsfläche. Ganze 375 neue Bäume begrünen das Areal zusätzlich, kombiniert mit knapp 2.800 Sträuchern und Forstpflanzen entsteht insgesamt 5.300 m² an zusätzlicher Waldfläche.

Damit werden bereits bestehende Waldstücke im Gebiet miteinander verbunden und eine kühlend wirkende Grünraumverbindung vom Hauptbahnhof bis zum Südraum Favoriten geschaffen.

Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Der Landschaftspark bringt Favoriten mehr Grünräume, kühlende Wasserflächen und ein umfassendes neues Sport- und Freizeitangebot. Von einem Pumptrack für Radfahrer über eine Calisthenics-Anlage bis hin zur Möglichkeit von Ballsportarten und einem Boccia-Bereich für die Älteren, schafft der Park viel Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner direkt vor ihrer Haustüre. Ein Abenteuerspielplatz für die Kleinsten und eine neue Hundezone runden das Angebot ab. Man sieht: In Favoriten passiert auch viel Positives.“

Malerisches Highlight des Landschaftsparks ist ein eigens angelegter und 2.400 m2 großer Teich, der mit über 7.200 Wasserpflanzen zu einem kleinen Naturparadies wird. Ideale Kulisse für entspannende Spaziergänge und gemütliches Verweilen an der dort verlaufenden, charmanten Uferpromenade.

Sport- und Freizeitangebot unter der Tangente

Im Fokus des neuen Areals stehen auch Spiel- und Sportmöglichkeiten insbesondere für Jugendliche. Sowohl Ball- und Rollsportangebote als auch punktuelle Aktivitätsangebote laden zur vielfältigen Betätigung im Freien ein: Im Areal findet sich von Pumptrack, über Fußball- und Basketball bis hin zu Tischtennis, Bocciaplatz und einem eigenen Calisthenics-Bereich nahezu alles was das Sportlerherz begehrt.

Teil des vielfältigen Angebots ist auch ein Abenteuerspielplatz mit Seilbahn und Klettergerüsten, die besonders für jüngere Kinder wichtige Anreize zur Bewegung im Freien bieten. Dazu kommen weitere Aktivpunkte in den Waldflächen. Teile des Spiel- und Sportbereichs befinden sich im witterungsgeschützten Raum unter der Tangente und können so auch bei Schlechtwetter gut genutzt werden.

Großes Eröffnungsfest zu Ferienbeginn

Wie lässt sich der Ferienstart besser begehen als mit einem riesigen neuen Park? Die Stadt organisiert zum Zeugnistag am Freitag 28. Juni und Samstag 29. Juni ein großes Eröffnungsfest für die ganze Familie mit Show-Acts, Live-Musik und Sportturnieren. Im Tangentenpark gibt es viel zu entdecken, hinkommen zahlt sich aus!

Und als Belohnung für das geschaffte Schuljahr gibt es am Freitag, dem 28. Juni, für alle Kids eine Kugel Gratis Eis – solange der Vorrat reicht!

Alle Infos dazu auf wienwirdwow.at/tangentenpark.