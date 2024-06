Favoriten: Gemeinsam für ein HERZsicheres Wien

Die Rescue Panthers, ein Eishockeyverein, der aus Mitgliedern von Blaulichtorganisationen besteht, und der Verein PULS setzen ein neuerliches Zeichen für die Sicherheit der Wiener. Jetzt wurden ein weiterer Defibrillator sowie ein Wiener Schrank an das Haus der guten Hoffnung, CAPE 10, in der Alfred-Adler-Straße 1 im 10. Bezirk übergeben.

Das Haus – ein Projekt der CAPE10-Stiftung – ist ein besonderer Ort der Begegnung für alle, ein modernes Sozial- und Gesundheitszentrum im Sonnwendviertel in Favoriten. Ein Zentrum für alle Menschen – auch für armutsbetroffene und gesundheitlich benachteiligte Menschen, insbesondere für Frauen, Kinder und Jugendliche. Nun findet man hier auch einen Defibrillator sowie einen Wiener Schrank.

„Im Notfall zählt jede Sekunde – einen Defibrillator rund um die Uhr in greifbarer Nähe zu haben, kann Leben retten. Jeder zusätzliche Defi ist ein stückweit mehr Sicherheit in unserer Stadt. Der Verein Puls leistet hier einen unmessbaren Beitrag. Gerade in einer gemeinnützigen Einrichtung, wie dem Cape 10, soll ein Defi nicht fehlen. Der Dank gilt den Rescue Panthers die hier die Initiative ergriffen haben.”, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Eishockey-Spiel rettet Leben

Finanziert wurde diese Aktion durch ein von den Rescue Panthers und PULS organisiertes Benefiz-Eishockeyspiel. So konnten bereits sechs Defis finanziert und an die Wiener Polizei übergeben werden, nun wurden die verbliebenen Spendengelder für diese besondere Aktion verwendet.

„Der Wiener Schrank mit einem Defibrillator wurde nun an der Außenseite des CAPE10 montiert, damit das Gerät allen potenziellen Lebensretter 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung steht“, sagt PULS-Präsident Harry Kopietz. „Selbstverständlich ist das Gerät auch mit der PULS KISS Security Card ausgestattet.“ Diese Security Card ermöglicht eine ständige Defi-Ortung mit automatisierter Kartierung.

„Es freut mich, dass wir durch unsere Veranstaltung nicht nur einen erfolgreichen Wettbewerb austragen konnten, sondern damit auch einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit der Wiener Bevölkerung leisten können“, erklärte Thomas Merlin Burger, Präsident der Rescue Panthers.

Über die Rescue Panthers

Die Rescue Panthers sind ein Eishockeyverein, der 2018 gegründet wurde, um Mitgliedern von Blaulichtorganisationen die Möglichkeit zu bieten, organisationsübergreifend Sport zu treiben und gleichzeitig soziales Engagement in der Stadt Wien zu zeigen. Die Kampagne “Im Herzen Wiener*in” wurde ins Leben gerufen, um im Kampf gegen den plötzlichen Herztod in Wien einen wesentlichen Beitrag zu leisten.

Über PULS

Der Verein PULS versteht sich als neutrale und überparteiliche Plattform, deren Mitglieder sich im Kampf gegen den plötzlichen Herztod engagieren. Es gilt Bewusstsein zu schaffen, Wiederbelebung zu unterrichten, und entsprechende Forschung voranzutreiben. PULS kooperiert mit Einsatzorganisationen, Universitäten, Fachgesellschaften sowie Partnern aus der Industrie. Alle Projekte basieren auf wissenschaftlichen Grundsätzen und entsprechen internationalen Leitlinien. Mehr unter: www.puls.at.