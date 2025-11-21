Kaum war die Sonne untergegangen, erstrahlte das Lächeln auf den Gesichtern der geladenen Gäste im prächtigen Festsaal des Amtshauses Favoriten. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 10. Bezirk. Mehr als 125.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre – das Wortspiel sei erlaubt – Favoriten in Favoriten. Das macht diese Awards übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Bezirksvorsteher Marcus Franz begrüßte als Hausherr jeden Gast und Preisträger persönlich. In seiner Ansprache stolz darauf ist, dass „Favoriten der Bezirk mit den meisten Betriebsgründungen ist.” Gleichzeitig wies er darauf hin, dass „Wirtschaft nicht immer einfach, aber sehr wichtig für Favoriten ist, denn ohne eine starke Wirtschaft funktioniert es einfach nicht.“ Daher galt sein Dank „allen, die den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben und weiter wagen.“

Bevor es aber an die Ehrung der Preisträger geht, noch ein paar Worte zu den Unterstützern dieses besonderen Events. Von Anbeginn an stand die Wiener Wirtschaftskammer an der Seite der Awards. An diesem Abend wurde sie von Elke Danner vor Ort vertreten, die sich intensiv mit den anwesenden Unternehmern austauschte.

Auch die Volksbank unterstützt die Awards seit Jahren, was durch die Anwesenheit von Andrea Sobotka und David Tarody unterstrichen wurde. „Als regionale Genossenschaftsbank stehen wir stets an der Seite unserer Kunden, die gleichzeitig auch unsere Mitglieder sind. Es ist uns wichtig Unternehmer aus der Region zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Alles was wir aus der Region bekommen, geben wir dieser auch zurück“. Nicht zuletzt sei auch noch der Stadtsender W24 erwähnt, der dafür sorgt, dass sich jeder ein bewegtes Bild von dem Abend machen kann.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Neu: Award für Barrierefreiheit

Ganz neu vergeben werden heuer die Awards für barrierefreie Betriebe in allen 23 Bezirken. „Damit wollen wir die Firmen noch mehr motivieren, darauf zu schauen”, betonte Valerie Clarke vom Bundesverband der Menschen mit Behinderungen (ÖZIV). Der Barrierefrei-Award für Favoriten ging an Saloni Möbel auf der Favoritenstraße 76A.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde die Zahnarztordination Dr. Medic Dent. Rus Diana-Margareta. Die Zahnärztin nützte die Gelegenheit auf ein ganz besonderes Angebot hinzuweisen: „Jeden Mittwoch ist bei uns Kinder-Tag, der nur den kleinsten Patienten gewidmet ist.“

Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – die Orthopädie Oberlaa. Der dritte Preisträger in der Runde war die Pflege Innerfavoriten, vertreten durch Dr. Rudolf Rumetshofer und Teilen seines Teams. „Wir betreuen 240 Menschen und das mit großem Einsatz und ebensolcher Freude.“.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirks Business Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich der Malermeister Ugur Enli den Sieg, der ihn in Begleitung von Josel Geischläger entgegen nahm, der einst „mein Lehrherr war und mich zur Meisterprüfung begleitet hat.“ Heute arbeiten die Beiden zusammen und bringen „Farbe in Wohnungen“.

Auf Platz 2 wurde Imaginario Active Wear gewählt. „Unser Idee war es mehr Pep in die Sportbekleidung zu bringen“. Aber nicht nur das. Auch die Qualität stimmt: „Selbst nach 100mal waschen verblassen die Farben nicht.”, versprechen Karolina Lula und Paul Perneczky. Den 3. Platz holte sich das Liegestudio Sonnleitner. Walter Sonnleitner und Patrick Sonnleitner-Stephen helfen seit 33 Jahren ihren Kunden richtig zu liegen und „seit 10 Jahren machen wir das in Favoriten“.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an den Familienbetrieb Seitz Installationen. Entgegen genommen wurde er von Franz und Birgit Seitz in Begleitung ihres Sohnes Dominic, der „heuer seine Meisterprüfung gemacht hat und in den Startlöchern für die Übernahme des Betriebes steht.“ Silber ging in dieser Kategorie an die Fahrschule Vienna. Besitzer Mustafa Iscel freute sich über den Erfolg, der dafür sorgt, dass „wir auch schon bald in anderen Bezirken aktiv werden.“. Bronze holte heuer an Stellantis.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz der Konditorei Groissböck, deren legendäre Krapfen wienweit bekannt sind. Über den zweiten Platz freute sich Cineplexx. Bronze ging an Rainers Hotel Vienna. Michaela Mayr-Spießberger, Director of Marketing & Sales brachte den Erfolg auf den Punkt. „Dank 179 Zimmern und 11 Veranstaltungsräumen in verschiedenen Größen wird bei uns nicht nur geschlafen, sondern auch gefeiert.“

Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich.

Und hier noch Impressionen des Abends: